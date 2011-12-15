В Запорожье освятили посты ГАИ и места аварий

В Запорожье освятили посты ГАИ и участки дорог, где чаще всего происходят ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ МП, чин освящения совершил архиепископ Запорожский и Мелитопольский ЛУКА.

В пресс-службе отметили, что с такой просьбой обратился начальник Запорожского областного управления ГАИ полковник Виталий ГОРЬКОВОЙ.

«В Запорожской области существует 40 мест концентрации ДТП, из которых 28 – непосредственно в областном центре, и самые «проблемые» из них, в частности, плотина ДнепроГЭСа, соединяющая правобережную и левобережную части Запорожья, и были освящены», - сказал начальник сектора профилактической работы УГАИ в Запорожской области Андрей ТОПЧИЙ, отметив, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.