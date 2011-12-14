Цена экономической свободы

Потери Украины от действия зоны свободной торговли с Европой в первый год составят около 130 млрд. грн.

Шаг за шагом политическое и экономическое расстояние между Киевом и Брюсселем сокращается. Две столицы набрали хорошую динамику на сближение, о чем в настоящее время свидетельствует создание углубленной зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Сегодня мы вплотную подошли к формированию общего экономического пространства Украины и Евросоюза.

Руководство ЕС неоднократно заявляло, что конечной целью создания ЗСТ станет вхождение Украины во внутренний рынок Евросоюза и постепенное распространение на наше государство четырех рыночных свобод, а именно движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В действительности же в процессе переговоров ЕС отошел от формализации этих свобод, мотивируя это чрезвычайной чувствительностью вопроса движения рабочей силы. Наши соседи-поляки помнят историю о "польском сантехнике", хотя там речь шла уже о члене Евросоюза. Мне пришлось бывать в Польше накануне вступления в ЕС, и я помню, что в настроениях наших соседей господствовала совсем не эйфория, а прежде всего обеспокоенность судьбой польского товаропроизводителя в условиях жестких европейских реалий.

О преимуществах ЗСТ с ЕС говорилось достаточно много, но немногие анализировали негативные последствия этого процесса.

Потенциальные негативные аспекты создания ЗСТ я бы разделил на такие условные группы: проблемы, которые могут возникнуть в связи с нереализацией возможностей, что открывает соглашение, непосредственные экономические риски, а также негативные последствия для отдельных отраслей.

Проблемы, которые могут возникнуть в связи с нереализацией возможностей Соглашение открывает беспошлинный доступ практически ко всему рынку промышленных товаров ЕС. В то же время расширение поставок на рынки промышленных товаров с высоким уровнем добавленной стоимости и технологичности означает длительный период значительных инвестиций, и не только в физический, но и в человеческий капитал. Необходимо "на ходу" перестраивать производство в соответствии со стандартами и техническими регламентами, которые существуют на рынке ЕС.

Более мощный выход на рынки технологически совершенных промышленных изделий Евросоюза сдерживается не ставками импортной пошлины, а имеющимся технологическим уровнем и степенью соответствия европейским стандартам, техническим регламентом, уровнем развития транснационализации производственных цепей и производственной кооперации, степенью развития сетей постоянного коммерческого присутствия на едином европейском рынке. По всем этим компонентам Украина сегодня значительно отстает от ведущих членов ЕС.

Конечно, будут усиливаться соответствующие стимулы к социально-экономической модернизации в Украине под воздействием новых, более жестких институционных стандартов ЕС. Однако никакие внешние стимулы, как указывает опыт отдельных стран-членов Европейского Союза (Греция, Латвия, Венгрия и др.) не могут быть гарантией от кризисных испытаний и неполадок в экономической политике и стратегии национального развития.

Экономические риски Отсутствие существенной либерализации доступа к европейскому аграрному рынку ограничивает возможности эффективно реализовать имеющиеся в Украине конкурентные преимущества в этой сфере. Напротив, существует вероятность структурной деградации аграрно-продовольственного производства. Под воздействием значительного спроса на рынке ЕС украинские производители могут переориентироваться на экспорт сельскохозяйственного сырья.

С другой стороны, почти полная отмена импортной пошлины в торговле промышленными изделиями может повлечь соответствующие действия стран Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России относительно существенного увеличения количества исключений из режима свободной торговли. При таких условиях следует ожидать постепенного роста объемов негативного торгового сальдо в торговле промышленными товарами с этими странами.

Также существует значительный риск существенного ухудшения условий экономических отношений со странами Таможенного союза в других сферах: инвестиции, трудоустройство, научно-технологическая кооперация, транзитные услуги.

Приведение национальных технических, санитарных и фитосанитарных стандартов в соответствие с европейскими нормами связано со значительными финансовыми расходами. Это даст дополнительную нагрузку на государственный бюджет.

Негативные последствия для отдельных отраслей Учитывая, что изменение тарифов как для Украины, так и для стран ЕС будет происходить в сторону снижения, стоит ожидать увеличения объемов внешнеэкономических операций. Однако, ввиду более низкой по сравнению со странами – членами ЕС конкурентоспособности значительного количества отечественной продукции, Украина в целом не почувствует значительного позитивного эффекта от снижения ввозной пошлины.

Если смотреть в разрезе основных видов экономической деятельности, то создание зоны свободной торговли будет иметь позитивный эффект для сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, а также легкой промышленности.

Вместе с этим в случае открытия внутреннего рынка ожидается наращивание импорта химической промышленности. Даже сегодня Украина является нетто-импортером по основным видам продукции химической промышленности (кроме удобрений, которые отечественные товаропроизводители поставляют преимущественно на рынки Ближнего Востока, Африки и Южной Америки). В условиях ежегодного роста цены на импортированный природный газ и низкой ценовой конкурентоспособности украинской химической промышленности ожидается заострение конкуренции на внутреннем рынке со стороны импортеров, что негативно повлияет на работу соответствующих украинских предприятий.

Кроме того, страны ЕС являются нетто – экспортерами практически по всем видам продукции химической и нефтехимической промышленности, за исключением группы продукции органической химии и удобрений. Учитывая отмеченное, потери объемов выпуска химической и нефтехимической промышленности ожидаются в целом за весь трансформационный период до 1,33 процента.

Отечественные товаропроизводители продукции машиностроения, преимущественно, поставляют свою продукцию на рынки СНГ. Снижение ставок ввозной пошлины для Украины не будет нести значительного позитивного влияния на динамику экспорта отечественной машиностроительной продукции в страны Европы из-за незначительной их доли в структуре экспорта машиностроения. Вместе с этим будет происходить расширение присутствия товаропроизводителей стран ЕС на внутреннем рынке, поскольку страны Евросоюза являются нетто-экспортерами основных видов машиностроительной продукции. Потери объемов выпуска машиностроения ожидаются в целом за весь трансформационный период до 0,97 процента.

Что касается металлургического производства и производства готовых металлических изделий, то вступление Украины в ЗСТ не приведет к значительному уменьшению ставок тарифа на черные металлы и изделия из них. Мировой и европейский рынок черных металлов характеризуются высоким уровнем конкуренции. Следовательно, металлургическая промышленность в основном будет чувствовать опосредствованное влияние других отраслей через межотраслевые связи: уменьшение спроса на металл со стороны отечественного машиностроения и строительства. Учитывая это, потери объемов выпуска металлургического производства и производства готовых металлических изделий стоит ожидать в целом за весь трансформационный период на 0,15 процента. Таким образом, наибольшие потери от вступления Украины в ЗСТ с ЕС почувствуют химическая и нефтехимическая промышленность, а также машиностроение.

Подытоживая хочу отметить, что создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС принесет некоторые негативные последствия для отечественной экономики как в краткосрочном периоде, так и долгосрочном.

В первый год действия ЗСТ Украины с ЕС предполагается, что потери объема выпуска в целом по экономике будут составлять 0,21 процента, ВВП – 0,12 процента, что в ценах 2010 года составит около 130 млрд. грн. По итогам же всего трансформационного периода эти показатели составят 0,25 и 0,16 процента соответственно.

Но эти цифры - повод не для критики будущего соглашения, а для принятия соответствующих государственных решений. Автор этих строк принадлежит к сторонникам евроинтеграционных стремлений Украины. В то же время я убежден, что ответственные стратегические решения должны основываться не на абстрактном евроромантизме, а на здоровом и реалистичном расчете, учете национальных интересов нашего государства.

Виталий Заблоцкий, народный депутат Украины от фракции Партии регионов, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор