Что общего между «отравлением Ющенко» и заболеванием Тимошенко?

Я не беру в кавычки это выражение - заболевание Ю. В. Тимошенко. Не беру, по крайней мере, пока.

Начнем с того, что вокруг ее заболевания, но и вокруг условий ее содержания в Лукьяновском СИЗО - куча фантасмагории. Евгения Карр, дочь Тимошенко, говорит о «сырой темнице», где «простудилась ее мама». Немецкое издание «Бильд» 13 декабря 2011 года иллюстрирует интервью Карр фотографиями то ли камеры, то ли тюремного дворика для прогулок, действительно по виду сырого и облупленного. Я, конечно, не настаиваю на том, что СИЗО является разновидностью санатория, но у меня возникает вопрос, который почему-то не возник у редакторов «Бильд»: если г-жа Карр упорно настаивает, что фотографии - не фальсификат, а настоящие, то почему же в этом помещении нет ни привинченной кровати, ни, извините, параши?

Зато первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин Ренат Кузьмин в интервью «Комсомольской правде в Украине» 7 декабря 2011 года утверждает, что «Тимошенко находится в камере площадью 22 кв. м, где есть все: кондиционер, душ, горячая вода, туалет, плазменный телевизор, ортопедические матрацы на кровати, мебель евроуровня, холодильник". 12 декабря 2011 года нечто похожее заявляет на сайте «Корреспондент» правозащитник Эдуард Багиров: «у Тимошенко... все есть: телевизор, холодильник, душевая кабинка, туалет По 12-балльной шкале местонахождения Тимошенко могу оценить на 12-ть». Если Кузьмин и Багиров говорят правду, у меня другой вопрос: сауна, парилка и бассейн входят в комплекс VIP-камеры?

Надеюсь, внесет ясность комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, посетивший г-жу Тимошенко в Лукьяновке и имевший возможность увидеть условия ее содержания.

Следующий аспект, который заставляет меня говорить, что пока что не беру в кавычки это выражение - заболевание Тимошенко. Оценки ее физического состояния.

Я - не врач, но читаю заявление от 7 декабря 2011 года Андрея Шкиля, депутата парламентской фракции «БЮТ-Батьківщины», который публично назвал «грыжу позвоночника единственным диагнозом, который поставили Тимошенко после проведения магнитно-резонансной томографии». Помню, что Шкиль с 1981-го по 1989-й учился в Львовском медицинском институте, принимал присягу врача, а потому знает, в чем заключается врачебная тайна. Если же господин Шкиль ее разгласил, почему никто из «Батьківщини» его не корит - «за разглашение врачебной тайны»?

Но если выяснить, какие факты мы знаем о заболевании Тимошенко, то окажется, что есть две противоположные версии, которые сходятся в том, что она больна.

9 декабря 2011 года Государственная пенитенциарная служба делает заявление, что «Тимошенко постоянно оказывается надлежащее медицинское обслуживание и противопоказаний для проведения судебных действий с ней нет». 9 декабря 2011 года председатель Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Александр Лисицков говорит, что его ведомство подозревает г-жу Тимошенко в симуляции. Прямая речь: «Тимошенко перевели из обычной камеры заключения в санитарную часть.., но она отказывается от лечения в полном объеме».

Зато «сериалы ужасов» о заболевании г-жи Тимошенко мы знаем со слов уполномоченного по правам человека Верховной Рады Нины Карпачевой, которая, говорят, стремится переизбраться на этом посту. И слов Сергея Власенко, адвоката г-жи Тимошенко - он не стесняется говорить о «врачах гестапо».

Разве непонятно, что именно Государственная пенитенциарная служба и врачи, чьи профессиональные обязанности состоят в том, чтобы лечить больных, в том числе и в СИЗО, наиболее заинтересованы, чтобы г-жа Тимошенко была жива-здорова? Чтобы их не сделали «стрелочниками», например?

Я желаю Тимошенко здоровья. Только и только - здоровья. Но, наблюдая, как ежедневно и ежечасно вокруг ее заболевания накручивают истерику, мол, умрет она, не могу не заметить: мы это уже проходили.

Я говорю - «разогрев» истерики. Было это в 2004-м году. И называлась эта истерика - «отравление Ющенко».

Если сравнить раскручивание заболевания г-жи Тимошенко 2011 года и «отравление Ющенко» 2004 года, то найдем немало общего.

Например, в манипуляциях с медицинскими документами. 19 августа 2011 года «Батьківщина» заявляет, что Тимошенко «имеет право на соблюдение врачебной тайны, и не хочет, чтобы ее медицинскую карточку читали и анализировали у Януковича, Хорошковского или Пшонки». Но давайте вспомним, как 6 октября 2004 года Виктор Ющенко заявлял, что «не доверяет Генпрокуратуре Украины и пишет письмо протеста в больницу "Феофания"- так как, что оттуда передали в Генпрокуратуру его медицинскую карту». Цинизм очевиден: Ющенко в 2004-м обвинил «власть», которая якобы осуществила покушение на него. И сделал все, чтобы власть и не имела шансов расследовать его заболевание.

Дела Ющенко в 2004-м и Тимошенко в 2011-м совпадают в общих чертах и своими действиями по дискредитации украинской системы здравоохранения.

24 ноября 2011 бютовец Николай Томенко заявляет, что «нет оснований доверять МОЗ Украины», поэтому г-жа Тимошенко и не идет на контакт с официальными лицами нашего Минздрава. МЗ - что и можно было ожидать - оправдывается. Но и это мы когда наблюдали: 1 октября 2004 года тогдашний первый заместитель министра здравоохранения Александр Орда заявлял, что в его распоряжении "нет ни одного медицинского документа, который свидетельствует о какой-либо болезни господина Ющенко». И просил у Ющенко такие документы. А госпожа Тимошенко, которая и врачом не является, тогда заявляла: «нет сомнений в том, что отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко было заказным убийством».

Сейчас, в контексте заболевания госпожа Тимошенко, реализуется еще одна «фишка» кампании 2004 года. Называлась: «привлечение «независимых экспертов». Независимых от власти, а не от оппозиции, конечно.

1 декабря 2011 года экс-министр здравоохранения Николай Полищук заявляет в интервью «Радио Свобода», что «после анализа документации о состоянии здоровья бывшего премьера Юлии Тимошенко, он решил, что ей нужно хирургическое вмешательство». 2 декабря 2011 он уже говорит, что «учитывая резонансность дела, было бы абсолютно нормально согласиться, чтобы Тимошенко осмотрели независимые врачи, в том числе из-за рубежа».

И этот «фокус» мы уже видели. Считаю глубоким кощунством предположить, что заявления Николая Полищука продиктованы его возможным желанием баллотироваться в следующих парламентских выборах по списку БЮТ. Но что-то мешает мне полностью отвергнуть это кощунственное предположение. Это «нечто» - заявление того же Николая Полищука, который 17 сентября 2004 года «дистанционно» поставил Ющенко диагноз «острый панкреатит". Того самого Николая Полищука, который уже через месяц сменил диагноз, 9 октября 2004 года, заявив - «Ющенко отравили эндотоксинами». Того самого Николая Полищука, который и стал при Ющенко министром здравоохранения.

И в 2004-м, и в 2011 годах мы наблюдаем, как к давлению на власть «подключают» зарубежные структуры.

В частности - медицинские. 24 ноября 2011 Николай Томенко говорит, что «защита Тимошенко будет требовать провести международную экспертизу состояния его здоровья». 27 ноября уже президент Европарламента Ежи Бузек заявляет: «Украинские власти должны позволить обследования Тимошенко зарубежными медиками». 2 декабря, по словам Александра Турчинова, премьер Канады предложил провести обследование Тимошенко врачами из этой страны.

В деле «отравления В. Ющенко», как помнится, сначала тоже фигурировали только врачи клиники "Рудольфинерхаус" в Вене, которые, под влиянием окружения В. Ющенко, отказывались от контактов с Генеральной прокуратурой Украины. Но только сначала. Уже 5 октября 2004 сенатор США Кристофер Смит, возглавлявший Хельсинкскую комиссию Палаты представителей США, заявляет о «отравлении Ющенко» как о свершившемся факте.

А что наблюдаем в 2011 году? 13 октября 2011 года конгрессмен от демократической партии Марси Каптур регистрирует в Конгрессе США проект резолюции о ситуации в Украине. Там содержится требование об «обеспечении г-же Тимошенко надлежащего медицинского обследования».

Итак, «раскрутка истерики» происходит по классическим шаблонам пропаганды. От «ненадлежащих условий содержания» к «ненадлежащему лечению». От «кризиса доверия к МОЗ» до «права на врачебную тайну». От «независимых экспертов» к «международной врачебной экспертизе». Чего не хватает для еще большей истерики?

Правильно. Церкви. И здесь также наблюдаем шаблон.

26 ноября 2011 официальный сайт УПЦ КП сообщает, что в день рождения госпожи Тимошенко будут отслужены молебны в связи с ухудшением состояния его здоровья. Ничего нового не смогли придумать. Вот отрывок из статьи-воспоминания от 29 февраля 2008 года «оранжевого» активиста Владимира Гонского, относительно известных событий 2004 года. Стилистика автора сохранена: «мы были потрясены сообщением, что Ющенко очень плохо, и в Вене ему делали уколы в кости. Утром мы все пришли в местную церковь помолиться за жизнь нашего Лидера».

Это потом, через много лет, об «отравления Ющенко» будут говорить иначе. Многим будет стыдно и за собственную экзальтацию, и за чужую «разводиловку»…

Но поставим вопрос иначе. Почему, если истерика с «отравлением Ющенко» сработала в 2004-м, то от нее отказались бы кукловоды в 2011-м? Не сама ли г-жа Тимошенко и показала, как нагнетать истерику? Вот ее слова от 4 октября 2004 года: «все информационные материалы, которые у нас есть, свидетельствуют, что власть не собирается останавливаться на первой попытке уничтожить Виктора Андреевича Ющенко, и будет осуществлять вторую".

Для кого-то все вышесказанное - мрачная картинка, неудачная аналогия, не более. Спорить не буду. Но хочу сказать, что и через семь лет после «отравления В. Ющенко» мы на самом деле не знаем, что с ним произошло. Кроме того, конечно, что он заболел.

Зато мы очень хорошо знаем последствия истерики, раскрученной вокруг этого «отравления».

Еще раз скажу, что желаю госпожа Тимошенко здоровья, выздоровления. Но, возможно, накручиванием эмоций относительно ее состояния снова задумали «разогреть» эмоциями украинское общество?

Если мы стали мудрее по сравнению с 2004 годом, то в состоянии осознавать, как могут манипулировать нашим обществом. Да, г-жа Тимошенко, вероятно, болеет, ей, наверное, плохо. Но истерика вокруг ее болезни рассчитана не на нее. Эта истерика рассчитана на нас. И если мы не стали мудрее с 2004 года - то и поддадимся на эту истерику. Или – не поддадимся?

Но я на всякий случай пока не беру в кавычки выражение заболевания Ю. В. Тимошенко. А вдруг история эти кавычки таки поставит?

Вячеслав Пиховшек