Приватизация - только для своих

Заявление Президентао том, что в скором времени большинство украинских предприятий «уйдут с молотка», ввело в уныние. "Считаю, что в государственной собственности должен остаться ограниченный перечень предприятий, которые обеспечивают выполнение своих основных функций и гарантируют национальную и экономическую безопасность. Остальные госпредприятия должны быть приватизированы", - сказал Виктор Янукович. Причем процесс хотят завершить до 2014 года. Новая редакция программы приватизации и изменения в законодательство в ближайшее время будут рассмотрены в парламенте.

В принципе, и так было понятно, что уверения власти, мол, экономика стабильно развивается, ВВП идет вверх, инфляция минимальная, реформы продвигаются, к рискам готовы, (говоря на ее же сленге) - пустышка. А тут еще полная распродажа госимущества. И все с одной целью – спасти бюджет, не упасть в грязь лицом (если не хуже), когда нечем будет платить по долгам как внешним, так и внутренним. А это не только зарплаты бюджетникам, которые обязуются все время повышать (правда, на 10 грн.), а еще пенсии и не один десяток соцобязательств. Электорат может не выдержать… Вот и решили передать в надежные руки то, что называется стратегическим потенциалом. Пусть наводят порядок, модернизируют, а потом во благо Украине работают. Все равно на упорядочивание этих объектов денег нет и не предвидятся. А так и государственную казну пополним, и предприятия доведем до ума. Если бы именно так все и было, то почему бы нет. Но реалии иные…

К примеру, приватизация энергокомпаний. Таковых продать планируется 11. Ярким примером хозяйственности наших верхов можно назвать приватизацию «Киевэнерго». Победителем конкурса стал ДТЭК, за 25% киевской энергокомпании он отдал 450 млн. 500 тыс. грн. при стартовой цене 432 млн. 305 тыс. грн.

На всякий случай, если кто еще не знает, напомню: ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Интересен тот факт, что после приобретения 25% ДТЭК является собственником 71,89% "Киевэнерго", то есть полноправным хозяином. И хоть блок- пакет еще остается в руках государства, но кто же будет спорить с тем, за счет кого занимаешь нынешнюю должность.

Если в принципе говорить об этой продаже, то первое, что приходит на ум, так это снова цель – пополнение бюджета. Тогда почему вместо миллиардной суммы компания была оценена за копейки. Время неподходящее для продаж, кризис виноват, конкурента ДТЭК не было? Да нет, виноват тот, кто позаботился о «ближнем». И можно даже не вспоминать, что ФГИ заявлял о потенциальных 4 покупателях. Кто же захочет идти в мажоритарии к Ринату Леонидовичу…

Если даже учесть, что «Киевэнерго» требует модернизации, т.е. инвестиций и значительных, компания стоит не на один порядок дороже. А теперь представьте, что частник вложит деньги, а потом включит в стоимость тарифа для населения эти суммы затрат? Выходит, не мешало бы и киевлян спросить, выгоден ли им этот "прозрачный" процесс приватизации. И повод для публичных обсуждений есть - «Киевэнерго» эксплуатирует практически все энергетические объекты столицы, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали, т.е. от политики компании зависит в полном смысле жизнеспособность 70% процентов столичных жителей.

Да что столичных жителей. В последнее время самые лакомые куски украинской энергетики уплывают именно в руки собственника СКМ и без всякой конкуренции.

Так, 25 ноября ДТЭК, будучи единственным участником конкурса (так были расписаны условия конкурса), практически по стартовой цене купил «Западэнерго» – заплатил 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн. А это пятая по величине энергогенерирующая компания Украины с установленной мощностью 4707,5 МВт, что составляет около 9% общей мощности электроэнергетики страны. В состав компании входят Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Добротворская ТЭС. Но самое главное, что Бурштынская ТЭС работает в синхронном режиме с европейской энергосистемой, большая часть выработанной на ней электроэнергии идет на экспорт в Венгрию, Словакию и Румынию. И немного дежавю - ДТЭК до конкурса уже владел 25,06% акций "Западэнерго".

Для сравнения: немецкий энергоконцерн E.On продал болгарское подразделение E.On Bulgaria чешской Energo-Pro за 133 млн. евро. Базирующаяся в Варне компания владеет распределительной сетью протяженностью 42 тыс. км в северо-восточной части страны. В 2010 г. E.On Bulgaria поставила потребителям 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии.

Только одна Ладыжинская ТЭС, входящая в «Западэнерго» продала в 2010 году 3,8 млрд. кВт/ч. Как вам цифры!

А в ФГИ перед продажей гордо заявляли, что оценили «Западэнерго» выше рыночной стоимости (примерно 3,4 млрд. грн.) – в 4,2 млрд. грн.

Наверное, с учетом «вкуса» покупателя, не иначе…

А готовился ДТЭК к своим приватизационным победам основательно. Только в октябре он не переставая увеличивал свои кредиты. Например, у Erste Group Bank AG вдвое - до 100 млн. евро, у Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited из группы ВТБ взял 10 млрд. российских рублей сроком на пять лет, у российского Сбербанка рублевый кредит в эквиваленте на 500 млн. долл. тоже сроком на 5 лет. Но это, конечно, сугубо личное дело компании.

Естественно, нельзя снимать со счетов, что у государства нет денег для развития предприятий, в том числе ТЭК, нужны инвестиции. Как отмечают эксперты, украинская тепловая генерация нуждается порядка в 20 млрд. долларов вливаний. Но приватизация энергетического сектора в Украине предусматривает привлечение стратегического инвестора путем продажи контрольного и блокирующего пакетов акций. А в Польше, где распродажа энергоактивов началась только в 2007 году, все выглядело иначе. Тогда были созданы 4 энергетические компании со 100% государственным капиталом, акции трех из них разместили на Варшавской фондовой бирже. И только после этого начался процесс приватизации с сохранением за государством контрольного пакета акций. В Варшаве считают, что без участия государства крупные предприятия существовать не могут. И это правильно. Контроль собственника обязателен.

Еще один момент. Совершенно не понятно, кого у нас Фонд госимущества считает монополистом. Сколько, по его мнению, нужно купить активов, чтобы всех трясло от того, что устанавливается прямой диктат на рынке (противоречит законодательству). Если отвлечься от электричества, то стоит напомнить «резервы» СКМ в угольной отрасли, доля Рината Леонидовича - в районе 60%.

***Угольный сегмент ДТЭК представлен ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. В декабре т.г. ДТЭК подписал с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины договоры о концессии крупнейших государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» сроком на 49 лет.

Кстати в сегменте генерации ДТЭК представлен еще «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», а также ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированной компанией ПАО «Донецкоблэнерго».

Вот такие дела на рынке приватизации. Но конкурсы действительно прозрачные, потому что после их проведения становится совершенно ясно, кому отойдут привлекательные активы, когда, по словам Президента, «в государственной собственности останется ограниченный перечень предприятий»…

P.S. Верховная Рада приняла закон о Фонде государственного имущества, согласно которому этот центральный орган исполнительной власти со специальным статусом полностью ответственен перед Президентом, а его деятельность координируется Кабинетом Министров. Депутаты указывали, что данное положение противоречит Конституции, но и только…

Нана Черная