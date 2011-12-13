ЕС и США позаботятся о нас в соцсетях?

В этом году сразу пять американских компаний, бизнес которых связан с Интернетом, разместили свои акции на фондовом рынке. Среди них деловая соцсеть LinkedIn, база американской недвижимости Zillow, сервис коллективных скидок Grouponи онлайн-радио Pandora Media.Последним из пятерки стал производитель онлайн-игр Zynga, который в понедельник 5 декабря начал свое роуд-шоу по американским мегаполисах. На очереди - весеннее IPO Facebook.

Компания Zynga, которая существует всего 5 лет и имеет более 2 тыс. сотрудников, не известна рядовому украинцу, за исключением узкого круга экспертов из интернет-бизнеса. Однако ее онлайн-игры знакомы практически каждому украинскому пользователю Интернета, который хоть раз сыграл в FarmVille Mafia Wars в соцсети Facebook. Игры бесплатные, но компания зарабатывает, продавая игрокам виртуальную начинку: тракторы или оружие. За год с сентября 2010-го по сентябрь 2011-го Zynga таким образом заработала 7,7 млн. долларов США. Похоже, что компания прибыльная, однако в действительности ее доходы нестабильны, и притом рынком гуляют слухи об ужасных условиях труда программистов, что не способствует привлечению топ-талантов. Уважаемая деловая газета The Wall Street Journal в ноябре рассказалао скандале из-за того, что CEO компании Zynga Марк Пинкус шантажировал менеджеров среднего звена увольнениями, если те не согласятся вернуть ему свои акции. (Во время «старт-апа» он вместо больших зарплат раздавал пакеты акций, не прогнозируя, что некогда компания будет стоить миллиарды). А после IPO его наемные работники могут стать ни много, ни мало миллионерами).

Итак, судьба вышеупомянутого интернет-проекта зависит от дальнейших значительных инвестиций в новые игры. Но поможет ли партнерство с популярной соцсетью привлекать значительные средства с фондового рынка, и насколько перспективно сейчас вкладывать деньги в Интернет-бизнес - вопрос со многими неизвестными. В июле, когда Zynga подавала заявку на IPO, Пинкус оптимистично заявлял журналистам, что сможет привлечь до 2 млрд. долларов США - т.е. «переплюнет» Google с его крупнейшим американским интернет-IPO в 2004 году. Всего за полгода рыночная волатильность и неуспешные IPO других высокотехнологичных компаний вдвое снизили аппетиты амбициозного Пинкуса, и теперь он готов «поднять» хотя бы 1 млрд. и согласен выставить на торги лишь малую долю в 11,1% акций по цене от 8,5 до 10 дол. каждая. По крайней мере, у Пинкуса еще есть время изменить цену на более осторожную до 16 декабря, когда запланированы первые торги. Выводят компанию на IPO известные Morgan Stanleyи Goldman Sachs.

Отношение к инвестициям в Интернет-компании в США давно изменилось с захватывающего к осторожному, особенно после того, как в конце 90-х произошел крах «доткомов» - первых Интернет-компаний, которые были накачаны невероятными денежными вливаниями и мгновенно лопнули, как «мыльные пузыри». Например в 1999 году на IPO вышли аж 200 «доткомов», привлекая более 200 млн. долларов. Где те инвестиции и где те компании сейчас?.. Таким образом, нынешний выход ряда Интернет-компаний на IPO несколько оживил фондовый рынок США, однако с августа по ноябрь он продолжил функционировать едва на половину своих мощностей - оценка Dealogic. В 2011-м, цены на акции Groupon и Pandora Media менее чем за полгода сползли ниже первоначальных. Соцсети LinkedIn, начальная стоимость акций которой удвоилась в первый день торгов 19 мая, а затем неуклонно падала, пока удается балансировать на уровне примерно 30% выше начальной цены акции. Сами интернет-компании также очень осторожны с предложениями - выставляют на торги лишь незначительную долю акций.

IPO поставщика игр для соцсети Facebook может стать «пробным камнем» для Марка Цукерберга, который после продолжительных спекуляций наконец собрался сделать начальное публичное предложение части акций своего творения, написало на днях издание The Wall Street Journal. Если тайные встречи руководства его соцсети с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которые сейчас продолжаются, увенчаются успехом, то в апреле-июне мы будем наблюдать за самым драматичным и рекордным IPO любой из высокотехнологичных или Интернет-компаний в мире. На нем Цукерберг попытается привлечь на цели развития до 10 млрд. долларов, а рыночная стоимость его компании достигнет 100 млрд. Мир может получить хоть и бумажного, но молодого мультимиллиардера - американского юношу, который в 2004 году в комнате общежития Гарвардского университетаизобрел оригинальный способ, как общаться и делиться информацией в Интернете. Сейчас в его соцсети зарегистрировано более 800 млн. человек по всему миру, 500 млн. из которых заходят на сайт ежедневно. Доходами Facebook обязан онлайн-рекламе, ведь крупные компании в последние годы буквально бросились туда, чтобы коммуницировать с целевыми аудиториями посредством дисплейной рекламы и брендированных фан-страниц. Глобальный доход соцсети от онлайн-рекламы в этом году может достичь 3,8 млрд. долларов, что на 1,86 млрд. больше, чем в прошлом. А в США ее доля на рынке онлайн-рекламы может вырасти до 16,3% в 2011-м и до 19,5% в 2012 году - согласно прогнозам eMarketer.

По подсчетам сервиса статистики соцсетей SocialBaker, по состоянию на начало декабря 2011 украинцев в Facebook уже 1,55 млн., и продолжается бешеный темп прироста украинской аудитории - более 500 тысяч за 11 месяцев. Хотя этой соцсетью охвачено лишь 3,42% жителей Украины, однако это - ее золотая часть - преимущественно лидеры мнений и молодые люди трудоспособного возраста.

Какая польза для украинских пользователей Интернета от того, что какие-то Интернет-компании становятся публичными? Регуляторные органы США и ЕС постоянно реагируют на жалобы пользователей своих стран и обязывают Facebook и другие соцсети, зарегистрированные в их странах, улучшать защиту персональной информации, совершенствовать способы защищать честь и достоинство пользователей, заботиться о наличии инструментов для защиты детей от вредной информации , а также ограничивать использование персональных данных для маркетинга и т.п.. Иными словами, в глобализованном компьютерном мире 21-го века, защита интересов граждан Украины в Интернете все больше и больше уходит от правительства США и учреждений ЕС, заботясь онлайн-безопасностью в Интернете граждан собственных развитых демократических стран, будут распространять это поле безопасности и на нас.

По моему глубокому убеждению, лучше пусть защитой украинцев в соцсетях действительно занимается развитый и демократичный Запад, чем это делали бы действующее правительство Украины, Верховная Рада и правоохранительные органы со спецслужбами. Относительно украинских бизнесменов и Интернет-маркетологов, которые размещают рекламу в этой соцсети, то им остается надеяться, что опять же американские и европейские регуляторы заставят свои Интернет-компании продолжать совершенствовать методы оценки эффективности рекламных кампаний на их площадках.

Виктор Коваленко, эксперт по коммуникациям и медиа