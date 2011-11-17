ГАИ призывает водителей в воскресенье включить ближний свет

Управление ГАИ МВД Украины призывает всех водителей 20 ноября, в День памяти жертв ДТП, включить ближний свет фар на автомобилях, таким образом почтив память погибших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ.

Как отметили в Госавтоинспекции, по данным ООН, дорожные аварии являются во всем мире второй причиной смерти среди людей в возрасте 5-29 лет и третьей причиной смерти людей в возрасте 30-44 лет. В автопроисшествиях ежегодно погибают более 1,3 млн. лиц, еще 50 млн. получают травмы или становятся инвалидами. И, как отмечено в резолюции ООН, если не принимать безотлагательных мер по улучшению безопасности дорожного движения, то до 2020 года в странах с низким и средним уровнем дохода количество людей, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, вырастет на 80%.

*** 26 октября 2005 года в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все страны-члены во всем миру учредить Всемирный день памяти жертв ДТП и отмечать его в третье воскресенье ноября.