"Бентли", сбивший гаишника на Крещатике, оформлен на маму депутата

Стали известны подробности масштабной аварии, которая произошла в четверг вечером на перекрестке Крещатика и Прорезной. Напомним, в результате столкновения двух дорогих авто пострадал регулировщик, стоящий на перекрестке, и, кроме машины виновников аварии, разбиты еще 7.

Как выяснила газета "Сегодня", Bentley записан на маму нардепа и экс-бютовца Руслана Богдана — Мусиенко Г. М. Эту информацию нам подтвердил и сам Богдан. «Да, это так. Машина на маму записана, но полгода назад я ее продал по доверенности бизнесмену. К аварии не имею никакого отношения», — сказал нам Богдан. По данным источников в ГАИ, в последнее время за рулем машины видели молодую девушку-брюнетку модельной внешности.

«В авто находились парень и девушка. Она была в шоке, и сначала ее хотели госпитализировать, но потом она пришла в себя, и ее забрали родственники или знакомые на «Тойоте». Судя по всему, барышня не была пристегнута и получила удар подушкой. Гаишник лежал, постанывая, на земле», — говорят очевидцы. Другие утверждают, что за рулем находилась именно девушка. «За рулем находился гражданин 1973 года рождения. Других данных у нас нет», — рассказал начальник ЦОС киевской милиции Владимир Полищук.



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