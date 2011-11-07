О простоте, которая равняется воровству

Вячеслав Пиховшек уже давно предостерегает людей от «ловушек простых решений и простых объяснений». Еще со времен официозной телепередачи «Эпицентр», с которой чиновники ловили «правильные» взгляды и установки, вслушиваясь в хитро закрученные комментарии ведущего.

У него как-то так органично получается, что к подобной опасной «простоте» склонны исключительно «оранжевые» политики и того же окраса электорат.

А вот «бело-голубые» и их «Лидер», по логике Пиховшека, очевидно, совершенно лишены такого некрасивого недостатка и воспринимают жизнь во всей ее политической и социально-экономической полноте и разнообразии. По крайней мере, в его текстах мы ничего не найдем о простоте решений нынешней власти.

Должен сказать по этому поводу: уже чья бы корова мычала о «простоте решений», но не «региональная».

Мало полномочий - вернем старую Конституцию по-простому, без Верховных Рад и всяких там всенародных референдумов, решением послушного Конституционного Суда.

Рискуем проиграть парламентские выборы - есть классическое в своей простоте решение. Упечь основных политических оппонентов за решетку. Верховная Рада будет свободно дышать без этих «коррупционеров».

И пускай та Европа хоть дыбом встает в своих заявлениях с протестами. Мы тоже очень просто все объясним нашим людям: то оппозиционные «недобитки» бродят по Европе и дурят их наивных политиков, давя на жалость к Тимошенко. Какой позор! А всем же известно (еще одна несказанно простая истина), что «Юлька - воровка». Поэтому доблестная прокуратура по-нашему, по-простому возбудила против нее еще несколько уголовных дел. И нечего ее жалеть. Не говоря уже о Луценко с его циррозами.

Не хватает денег в бюджете - взять да и отнять их у мелких и средних бизнесменов, пользуясь Налоговым кодексом (кто не успел спрятаться в «тень», я не виноват), сократить пенсии пенсионерам и льготы льготникам (кстати, господин Пиховшек рассказал о том, что ранее напринимали относительно льгот кучу неподъемных популистских законов, но странным образом забыл сказать, кто же их напринимал).

А если кто спросит, почему же на органы власти не сократить расходы, чтобы получить средства для социально незащищенных, то экс-мэр Донецка со знанием дела просто и доступно объяснит народу- иначе чиновники будут компенсировать это сокращение увеличением взяток.

Не хватает денег олигархам - здесь тоже есть очень и очень простые решения. Например, практически отменить тендеры, чтобы «распылением» бюджетных средств могли заниматься только «свои в доску». А какая классическая простота в закупке буровых платформ стоимостью в 250 млн. долларов за 400 миллионов! И так два раза! Недаром в кризисной Украине в разы увеличилось количество миллиардеров.

И относительно «европейского рынка земли», всю полезность которого не хочет признать и пакостная оппозиция. Такое простое и замечательное решение готовится: скупить за бесценок последнее национальное достояние и «загнать» по реальной стоимости тем самым европейцам. Это и есть «европейский рынок».

Конечно, как отметил господин Пиховшек, оппозиция научилась «заключать с северным соседом соглашения, согласно которым все мы платим чрезмерные средства за газ». Но и власть научилась по-простому подтверждать их «Харьковскими соглашениями», еще и сдавая при этом даром территорию Украины под иностранные военные базы на несколько десятилетий вперед. Не говоря уже о продвижении в «рублевую зону» и отказ от выдвижения требований к «старшему брату» перед его вступлением в ВТО. Неужели все эти «простые решения» приняты ради простых «откатов» за ГТС?

Вячеслав пишет, что «ловушкой простого объяснения» является интерпретация большинства проблем нынешней Украины якобы «советским менталитетом» элиты». Да нет, у советской элиты ментальность достигала разве что спецраспределителя и «баньки» с девушками. У нынешней «бело-голубой» элиты типична для периода первоначального накопления капитала ментальность «Робин-Бобин Барабека», который все никак не может отожраться ..., пардон, насытиться. И искренне удивляется проблемам с пищеварением.

Россияне говорят, что простота хуже воровства. В Украине простота решений властной элиты как раз этому самому воровству равнозначна.

Николай Писарчук