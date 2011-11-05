Крупный астероид приближается к Земле

Крупный астероид 8 ноября с.г. пройдет недалеко от Земли, сообщает SkyNews.

Космический объект 2005 YU55 имеет длину около 250 м, он пролетит на расстоянии примерно 250 тыс. км от нашей планеты. По расчетам, его маршрут пройдет между Землей и Луной, при этом на наименьшем расстоянии от Земли он окажется 8 ноября около 13:00 по киевскому времени.

Примечательно, что с 1976 года это самый крупный объект, который пересекал лунную орбиту и подходил к Земле. В следующий раз аналогичное явление ожидается только в 2028-м.

"Астероид не будет виден невооруженным глазом, для его наблюдения потребуется рефлектор с диаметром зеркала не менее 6 дюймов (15,2 см)", - отмечается в сообщении.

Между тем в NASA ученые рассчитали, что было бы, столкнись астероид с Землей. Удар был бы эквивалентен землетрясению магнитудой 7, волна цунами достигла бы высоты 22 метра, в земле образовалась бы воронка диаметром более 6 километров и глубиной более 500 метров, добавляет РосБизнесКонсалтинг.