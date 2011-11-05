Школьники нашли автомат Калашникова

На Харьковщине подростки нашли автомат Калашникова, который решили сдать на металлолом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, о найденном оружии в милицию сообщил житель поселка Абазовка, который отобрал оружие у двух школьников, которые несли его в пункт приема металлолома.

По словам мужчины, вблизи своего дома он встретил двое ребят, в руках одного из них был большой полиэтиленовый сверток. Взрослый решил проверить, не вынесла ли детвора что-то из его двора. Когда же увидел там автомат Калашникова, сразу позвонил по телефону по номеру «102».

«Автомат нашел ученик седьмого класса местной школы. Он вместе с братом собирал металлолом в пересохшем русле реки Берестовая. Увидел возле дерева присыпанный землей пакет, перетянутый металлическим проводом. Заинтересовался, что же в нем. Оказалось, ржавый автомат. Подростки решили отнести опасную находку в пункт приема металлолома», - сообщили в милиции.

Ребята рассказали, что на вырученные деньги они хотели купить мороженое и другие сладости.

Сейчас автомат АК-74М изъят и направлен для проведения всех необходимых экспертиз. Проводится последующая проверка, отметили в ОСО.