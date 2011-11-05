Джип въехал в забор Януковича

Следственное управление ГУ МВД Украины в Киевской области возбудило уголовное дело по факту наезда внедорожника на забор фирмы "Танталит", которой якобы принадлежит земельный участок в президентской резиденции "Межигорье".

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Киевской области, 2 ноября около 22.00 поступило сообщение о том, что водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер», не справившись с управлением, осуществил наезд на забор ООО “Танталит” на улице Ивана Франко в сели Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина погиб на месте происшествия.

"По данному факту Следственным управлением ГУ МВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - отметили в ОСО.