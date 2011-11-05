ДТП в Англии – крупнейшее за много лет
06:02, 05 ноября 2011Разное
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27 машин, не менее 35 пострадавших
ДТП с участием 27 автомобилей, произошедшее в пятницу на шоссе M5 на западе Великобритании, унесло жизни нескольких людей, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.
Аварий подобного масштаба не было уже много лет, говорится в заявлении депутата города Тонтон Джереми Брауна.
35 человек пострадали в результате столкновения более двух десятков легковых машин и шести грузовиков в графстве Сомерсет вчера вечером.
Спасатели по-прежнему пытаются извлечь людей из деформированных огнем машин.
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