ДТП в Англии – крупнейшее за много лет

ДТП с участием 27 автомобилей, произошедшее в пятницу на шоссе M5 на западе Великобритании, унесло жизни нескольких людей, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.

Аварий подобного масштаба не было уже много лет, говорится в заявлении депутата города Тонтон Джереми Брауна.

35 человек пострадали в результате столкновения более двух десятков легковых машин и шести грузовиков в графстве Сомерсет вчера вечером.

Спасатели по-прежнему пытаются извлечь людей из деформированных огнем машин.