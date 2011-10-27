Спасатели заработают на машинах, провалившихся под лед

В Черкассах спасательная служба ввела платные услуги и призывает горожан воздержаться от экстремальных развлечений на льду.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, отныне спасение любителей зимней рыбалки будет стоить от 500 до 1 тыс. грн., а вытягивание провалившегося под лед авто - до 10 тыс. грн.

В сообщении отмечается, что по прогнозам Гидрометцентра, зимний сезон 2011-2012 ожидается суровый, будет ранний ледостав, крепкие морозы. Черкасская городская коммунальная аварийно-спасательная служба предупреждает поклонников зимней рыбалки и любителей экстремальной езды на машинах по льду водохранилища не выходить и не выезжать на опасный лед.

В этом году в течение летнего купального сезона в зоне ответственности Черкасской спасательной службы не утонул ни один человек, при этом спасатели спасли девять человек (из них шестеро детей) и более чем тридцати оказали медицинскую помощь. Черкасская городская коммунальная аварийно-спасательная служба дежурила на пяти городских пляжах.