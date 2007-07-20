Саудовский телеканал ”Мекка” начнёт вещание на Украину, Россию, Грузию...

Телеканал "Мекка" (Саудовская Аравия) планирует начать спутниковое вещание на Россию, Украину, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Грузию, Армению и государства Балтии, сообщил председатель правления телекомпании Аль Ауид Ассам САЛЕХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Цель телекомпании "Мекка" - просвещение зрителей, раскрытие духовно-нравственных, гуманистических ценностей ислама, сообщил А.САЛЕХ на встрече с главой Совета муфтиев России (СМР) Равилем ГАЙНУТДИНОМ сегодня в Москве.

В числе основных задач канала, который начнет вещание на русском языке, - рассеять искусственно созданные мифы об исламе, отделить понятия экстремизма и терроризма от религии, уберечь мусульман от влияния радикалов и использования ислама в политических целях.

Предполагается, что на территории вышеперечисленных государств будут созданы филиалы канала "Мекка".

О времени начала вещания представитель телекомпании не сообщил.