Пьяный водитель в своем авто «залетел» на яблоню (фото)

В Ровно автомобиль под управлением нетрезвого водителя залетел на яблоню и завис на высоте свыше 2 метров от земли.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Управления ГАИ в Ровенской области Ярослав МЕЛЬНИЧУК, необычное дорожное происшествие произошло 26 сентября на улице Князя Владимира.

По словам Я.МЕЛЬНИЧУКА, водитель автомобиля ВАЗ, 39-летний житель Ровно, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на резком повороте не выбрал безопасной скорости движения, выехал на полосу встречного движения, «перелетел через бордюр и залетел на яблоню в частной усадьбе, которая находится ниже уровня дороги».

Вследствие удара ВАЗ получил значительные механические повреждения и загорелся. Но водитель своевременно успел оставить транспортное средство и выбраться невредимым.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, владельцу дома, который вышел на грохот и увидел на дереве охваченную пламенем легковушку, удалось потушить огонь водой.

Работники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, доставили водителя в медицинское учреждение, где эксперты констатировали сильную степень опьянения.

На водителя составлены два административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за совершение ДТП. Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Теперь нарушитель ожидает решения суда.