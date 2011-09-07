Банковая и оппозиция нашли выход, как освободить Тимошенко?

На Банковой, похоже, нашли выход из тупика, в который власть загнала себя, арестовав Юлию Тимошенко. У меня есть подтверждение об этом из нескольких источников, которые, однако, считают, что выход этот далеко «не идеальный».

Проблема в том, что освободить Тимошенко просто так – в виду отсутствия состава преступления или отправив дело на дорасследование, означало бы для власти большое моральное поражение. Можем только представить, как бы распиарила сама «героиня» столь неординарный шаг со стороны Януковича – Киреева – Портнова и иже с ними.

«Они сдались под давлением мировой общественности и народа Украины!», «Даже этот позорный, продажный суд не может найти, за что судить Тимошенко!», «Они испугались народа!» - приблизительно так объясняли бы бютовцы освобождение своего лидера. Рейтинг ее вырос бы еще больше – а этого больше всего боится правящая партия и ее лидер.

После длительных консультаций между властью и оппозицией, как можем видеть, выход таки нашли: а что, если вообще ликвидировать статью в Уголовном кодексе «за злоупотребление служебным положением»? Именно по этой статье сейчас судят Тимошенко. И пока послушный судья Киреев не объявил приговор, его можно удержать от этого действительно позорного шага, ликвидировав правовую основу для рассмотрения дела Тимошенко вообще.

С того, как по-разному взялись комментировать представители ПР это предложение, объявленное лидером фракции БЮТ Иваном Кириленко (он уже и законопроект зарегистрировал – от 29 августа), можем думать, что и не все «регионалы» сообразили, в чем здесь дело. Они еще не знают, что с Банковой поступит команда, как голосовать…

Оксана Охримчук