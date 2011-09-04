В Иране сажают за водяные пистолеты

Власти Ирана начали репрессии против участников популярного среди молодёжи развлечения - обливания друг друга из водяных пистолетов. Сообщается, что уже арестованы несколько мужчин и женщин. Они были задержаны в минувшую пятницу в тегеранском парке.

В Иране запрещено общение людей разного пола за пределами семьи. Исламисты считают "водяные баталии", устраиваемые в общественных местах, проявлением неуважения к религиозным нормам.

Несмотря на это, игры с водяными пистолетами быстро набирают популярность среди молодёжи в разных районах страны, замечает Радио Свобода.