Азаров: у продавцов бензина нет оснований повышать цену

Украина импортирует значительное количество бензина для того, чтобы избежать повышения цены на топливо на внутреннем рынке.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер».

Кроме того, он отметил, что у продавцов бензина нет оснований повышать цену, поскольку они создали для себя определенный «запас прочности», не снижая цену на топливо пропорционально снижению цены на нефть, наблюдашемуся в течение последнего времени.

«Вот вы создали запас прочности. Поэтому, давайте, уважаемые, держитесь на вот этих вот запасах…Принято решение о завозе в Украину значительного количества нефтепродуктов. Поэтому в совокупности все это не должно повлиять на ценовую ситуацию на рынке», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер также пообещал, что в ближайшие 2-3 недели правительство будет внимательно наблюдать за развитием ситуация на рынке нефти.

«Если потребуется, мы примем соответствующие меры», - сказал Н.АЗАРОВ.