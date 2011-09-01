Люблю Галицию и Донбасс, Бандеру и русских, но не кремлевскую политику

– Это вы Маша? За что вы ненавидите все русское? – с раздражением спросил меня один крепко пророссийский политолог, который рассказывает обо мне всякие бяки на различных приемах. – За что вы ненавидите Россию?

– Я очень люблю все русское. Я сама русская. Но я не люблю все кремлевское. Российские коллеги меня в этом хорошо понимают. А что касается «ненависти», то вы могли бы сказать, в чем именно она выражается?

Мы ведь понимаем, что речь идет о политтехнологической подмене понятий: мол, раз ты выступаешь против московской политики, значит, ты «русофоб».

Политолог смешался. Помолчал. Потом сказал, что ему нужно подготовиться. Вот он готовится…

Пока он это делает, я прочитала блог одного типа коллеги(который поносит все украинское на телеэфирах), где он тоже обвиняет нас в русофобстве, национализме и всем таком.

Странно читать такое… У меня подруга в Москве, тетка в Нижнем, я слежу за русскими книжками. Люблю романсы. Да, я не пью, как некоторые коллеги – защитники «Русского мира». Это, правда. Не могу столько пить... Петь, наоборот, очень даже люблю… Еще я не матерюсь. Неудобно как-то. И не мечтаю завоевать полмира. Меня не пронимает дрожь подобострастия при упоминании имени «Путин», как некоторых наших политиков… Будь у меня трикотажная фабрика, я бы выпустила футболочки с надписями «Люблю Каспарова», «Люблю Шендеровича», «Немцова», ну и так далее…

А так, что у меня нерусское? Душа? Вполне русская. Хотя и без мессианства. Ну, еще Бандера мне нравится. А чем плох? Шухевич, честно говоря, тоже нравится. Как всякая тургеневская дама, люблю, вполне по-русски, все отчаянное, талантливое и смелое.

Подумайте сами, сидит человек без работы, без денег, а Украине помогать надо (это я об упомянутых «буржуазных националистах»). Он возьми и сделай во Львове рекламное агентство. Такое агентство сделал, что денег всем хватало – и побратимам, и семье. Эти штучки с обвинениями в коллаборационизме ничего не стоят после мюнхенского сговора, пакта Молотова-Рибентропа и совместного советско-немецкого парада в Бресте… Мне ли, этнической русской, не понять, сколько духовности в борьбе за Родину? Мне ли, выкормышу русской литературы, не оценить лишения, аскетизм и веру воинов УПА?

Да, Галычину я люблю, ничего не могу с собой поделать. И Донбасс я тоже люблю. Да так люблю, что однажды, приехав в Донецк, чуть там не осталась. Но это между нами, офф-рекордз, как любят говорить в АП. Так, что не надо нас обвинять.

Пить больше не станем. Петь меньше тоже не станем. А Россию не забудем, и никогда не оставим. Можете не сомневаться. Мы будем воевать за нее до полной победы демократии.

Маша Мищенко