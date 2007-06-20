Олег Скрипка: чья-то неумолимая рука выключила звук и свет на сцене ровно в 22

С 6 по 8 июля в Киеве будет проходить IV международный этнический фестиваль «Країна Мрій».

Как сообщил УНИАН один из организаторов фестиваля Андрей ГОНЧАР, в этом году фестиваль «Країна Мрій» по датам совпадает с народным праздником Ивана Купала, так вот в программу фестиваля включен максимум купальских обрядовых действ.

Согласно информации А.ГОНЧАРА, фестиваль начнется в 15 часов 6 июля на Андреевском спуске, где ключевым действом будет добывание «живого огня», после чего со спуска к Певческому полю через город пройдет Большое Купальское шествие, а вечером по окончании концертной части организаторы планируют провести купальские игрища.

В то же время, как заявил инициатор и организатор фестиваля певец Олег СКРИПКА, на сегодняшний день основная проблема заключается в том, что все фестивальные мероприятия должны заканчиваться в 22 часа. По его словам, в прошлом году всемирно-известный исполнитель «world music» Наташа АТЛАС была шокирована тем, что когда она начала исполнять свои лучшие и самые известные песни, которые согласно всемирной концертной традиции были заготовлены на конец концерта, «какая-то неумолимая рука выключила звук и свет на сцене ровно в 22 часа». После этого, по словам О.СКРИПКИ, многочисленные наряды милиции настойчиво попросили всех гостей фестиваля освободить Певческое поле.

О.СКРИПКА сообщил, что организаторы фестиваля в этом году опять получили официальный отказ от городских властей на продление каких-либо мероприятий на Певческом поле после 22 часов. В то же время он выразил надежду, что такое разрешение еще может быть получено, «ведь эта проблема решается для таких исполнителей как Элтон ДЖОН».

О.СКРИПКА также рассказал, что в этом году «хедлайнерами» фестивалю станут франко-алжирский исполнитель “world music” ХАЛЕД, финская женская фольклорная группа “Вартина” и белорусское этно-трио "Троица”.

По словам организаторов, традиционно «музыкальное действо будет проходить одновременно на нескольких площадках: две фольклорные сцены, мастерская народных танцев, обрядовая сцена, Кобзарская сцена, передвижная сцена «Фира». На аллее мастеров будут проводиться мастер-классы по традиционным народным промыслам, детвору с нетерпением будет ждать детская опушка, а гурманов - вкусные этнические кухни.

О.СКРИПКА заявил также, что его чрезвычайно радует тот факт, что в этом году в фестивале будут принимать участие абсолютно новые украинские коллективы “ДримбаДаДзига” (Киев), «Солнце клеш» (Киев), «Бандурбенд» (Харьков) и «Чоботи з Бугая».

Организаторы также приглашают желающих принимать участие во всех интерактивных мероприятиях фестиваля в этнической одежде.