Из 90 участников автоМайдана 80 сразу вернулись домой

21 марта из Львова в Киев в рамках «Автомобильного марша протеста» выехало 10 автомобилей, а не 90, как информировали организаторы акции, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области.

«Акция прошла без нарушений общественного порядка», - отмечается в сообщении милиции.

В комментарии УНИАН представительница Гражданского движения «Відсіч», которое выступило одним из инициаторов автопробега, Ольга САЛО объяснила, что в рамках акции на улице Пасечной во Львове была сформирована колонна из 90 легковых и грузовых автомобилей, которые выехали за пределы Львова, и в дальнейшем непосредственно в Киев поехали 10 автомобилей, все остальные вернулись во Львов, «проводив своих представителей».

«Акция проходит в форме своеобразной эстафеты, когда к колонне львовян из 10 автомобилей по маршруту движения будут присоединяться автомобили из других областей Украины», - отметила О.САЛО.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса с привлечением общественных движений и объединений Львовщины начала акцию «Автомобильный марш протеста по Украине» в форме автопробега-протеста из городов Львова и Луганска, который завершится объединением автоколонн 25 марта на Европейской площади в Киеве.