Два десятка толстосумов обладают большими активами, чем все население страны

Еженедельник "Фокус" подготовил очередной рейтинг самых богатых людей Украины. В стране живет 21 миллиардер, а их общее состояние составляет 58 миллиардов долларов. Для сравнения, расходная часть госбюджета Украины на 2011 год – 321,92 миллиардов гривен, или 40,7 миллиардов долларов. То есть два десятка толстосумов обладают большими финансовыми активами, чем все население огромной 48-миллионной страны?

Давайте пофантазируем и представим, что год назад не Виктор Янукович и его партия пришли к власти, а например, Юлия Тимошенко со своим БЮТ или Олег Тягнибок с неотразимой «Свободой». И что бы принципиального изменилось в государстве, в парламенте, в правительстве? Правильно думаете, ничего!

А почему? В чем причина? Да потому, что в Украине есть специфический товар, стоимость которого уникальная и принадлежит он плохим парням. Этот товар называется «власть».

Хотя в стране, где все знают, что Земля стоит на трех китах и нельзя говорить о том, что солнце крутится вокруг Земли, констатируем, что вице-премьеры и министры Андрей Клюев, Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Борис Колесников, главный банкир страны Сергей Арбузов свои капиталы увеличили на сотни миллионов долларов. Что ж, наша бедность рождается из изобилия.

Поэтому напрашивается вывод. В Украине политическая система, работает только на один социальный кластер, на одно сословие – на чиновников-предпринимателей, обладающих всем объемом и полнотой власти.

Другими словами, благополучие украинских миллиардеров, чиновников, занимающих государственные синекуры, существует не потому, что они пашут и сеют, строят заводы и пароходы, заботятся о «социалке». А потому, что вся политическая система (государство, парламент, тюрьмы, суды, прокуратура) страны работает только на них.

Год власти «Партии регионов» во главе с их лидером-президентом дал нам шанс оценить материальный вклад (точную цифру, в американских долларах) административного и политического ресурса в стоимость отечественного бизнеса и бюрократии. Для этого, оказалось достаточно, сравнить два показателя. С каким капиталом сие государственные и бизнес-мужи вошли во власть в феврале 2010 года и что сегодня в их закромах.

Кто же обеспечивает этот грабеж народа и государства среди бела дня? Какой «механизм» этого водопада, этой страны Эльдорадо, золотых потоков в карманы ненавистных буржуинов?

Поэтому современная повестка дня состоит в следующем: где взять гайдаровского мальчиша-кибальчиша, который умрет в борьбе с диким украинским капитализмом? Хочу вместе с этим героем помолиться, как некогда молился старый еврей: «Впервые я тебя прошу, Господи! Смерти… Не для себя прошу…»

Судьбоносный палец нардепа

Давайте вместе подумаем. Уже месяц страна обсуждает судьбоносную проблему. Быть или не быть Украине, определяется «пальцем», обыкновенным перстом ладони, драгоценнейшей депутатской руки.

От того, будут ли нардепы голосовать «пальцем», да еще и сами, лично, как это делают их коллеги во всех парламентах мира, или как-то по-другому, зависит наше все – будущее или, как писал один Генеральный секретарь КПСС: будет у нас и хлеб, и гречка, и песни!

Украинский избиратель сотни раз слышал от законодателей, что Верховная Рада станет недееспособной, если депутаты лично будут нажимать на кнопки. Почему-то вспомнил маркиза де Кюстина, который говорил, что «лгать здесь – значит, охранять престол, говорить правду – значит, потрясать основы».

Нонсенс, абсурд какой-то! Разве депутаты не для того избираются в парламент, чтобы обсуждать и принимать законы? Но им некогда, причем не из-за лени. Ну, например, дела у них – набить морду сержанту ГАИ за то, что тот парламентского небожителя остановил за превышение скорости...

Высокопоставленный нардеп парламентского комитета по регламенту (называть его по этическим причинам не буду), в интервью журналистам вообще заявил о том, что он мечтает о том времени, когда не депутаты, а их помощники, юристы, доктора наук, будут сидеть в сессионном зале и давить на кнопки «за» и «против». «Вот тогда и станет, - восторженно воскликнул нардеп, - наш парламент действительно профессиональным».

Какой-то абсурд... Давайте пофантазируем... логично, как любил говорить наш майданный экс-президент.

Приходит после тяжелой работы на золотом прииске названный нардеп, идеолог новой концепции украинского парламентаризма к себе домой, откроет собственную квартиру, а там стоит у вешалки какой-то незнакомый тип. Причем, гораздо умнее и моложе нашего героя, и говорит, что он и есть тот самый специалист, которого наняла по просьбе нардепа консалтинговая компания. И впредь он, а не депутат будет заниматься сексом с его женой – профессионально и компетентно, детей там забирать из садика, в ресторан ходить, в отпуск на моря ездить с любовницей нашего слуги народа.

Кто-то скажет, глупости можно писать до бесконечности. Но мы, на уровне здравого смысла, о котором говорят в своей клятве на царствование даже английские короли, констатируем следующее.

Прожекты и мечтания тех, кто не желает сам работать и лично в Верховной Раде жать на кнопки «за» и «против», как раз и свидетельствуют, что депутаты уже сегодня никак не вписываются в принцип разделения властей, в гениальное изобретение отцов-основателей американской государственности. Поэтому вопрос: а нужен ли Украине парламент в том виде, какой он есть?

Кстати, еще одна проблема… А нужен ли спикер Владимир Литвин? Ведь он уже давно работает то ли пресс-секретарем, то ли муэдзином, то ли глашатаем у парламентского большинства.

А председателем Верховной Рады является странный человек, который сидит не за трибуной, а в зале, в обычном депутатском кресле. После того, как господин Литвин пропоет название закона, сей муж, словно римский император в Колизее после боя гладиаторов, подымает палец то вверх, то вниз. Ну а затем парламентские патриции начинают бегать (благо пустой зал позволяет это делать) и нажимать на кнопки.

Почти как в России, Верховная Рада – это не место для дискуссий и принятия законов. Украинский ареопаг похож на базар, на рынок власти. Где все, от самых главных участников до примитивных, кулуарных лоббистов, продают, зарабатывают, спекулируют на власти.

Украине не нужен партийный парламент

Учитывая, что парламент в Украине – это вовсе не парламент, описанный в классических учебниках и существующий в цивилизованных странах, а власть в нашей стране не инструмент, не средство, а товар, обладающий (по Марксу) потребительной, меновой, накопительной стоимостью, - нам надо дружно отказаться от многих европейских демократических ценностей и создавать свое, украинское народовластие.

В первую очередь, партийный и политический парламент Украине не нужен! Мы не доросли до британского парламентаризма, которому вот уже восемь веков.

Вначале, чтобы остаться на политической карте мира, надо заниматься не экономикой, не производством (все равно все уворуют и вывезут в оффшоры), а думать о том, как далее организовать политическое управление обществом и страной, то есть социальным менеджментом.

Для этого, во-первых, нужно помнить, что Украина – это (как говорил дикарь в «Апокалипсисе» Мела Гибсона) наш лес! А мы люди одной крови. Нашей стране не следует законодательную власть формировать, опираясь на партии, которые являются атавизмом прошлого ХХ века. И давно являются обычными PR-конторами «с дебитом и кредитом», а не общественными организациями, представляющими политические и экономические интересы определенных социальных страт общества.

Во-вторых, здравый смысл подсказывает, что в Украине есть сословия, корпорации, классы, социальные группы, интересы которых и должны быть представлены в высшем законодательном органе страны.

Начать надо не с крови (хотя на войне на каблуках не ходят), а с того, что высший законодательный орган в Украине должен быть сословный и (учитывая острый национальный вопрос) региональный.

В-третьих, нынешний парламент защищает и представляет интересы лишь двух социальных кластеров общества – предпринимателей и чиновников. А кто в парламенте представляет интересы пролетариев и крестьян? Учителей, врачей и военных? Священников и студентов? Пенсионеров и инвалидов? Ну, согласитесь, не могут все социальные группы жить ниже плинтуса, а миллиардеры набивать за наш счет себе карманы…

Ответ здесь один – фронда…

В конце притча для самых умных. Умер Альберт Эйнштейн.

Встретившись с Богом, он попросил:

- Господи! Покажи мне формулу мироздания.

А затем, насмотревшись на цифры и значки, радостно сообщил Всевышнему:

- А у вас вот здесь-то ошибочка!

На что Бог ответил:

- Мы знаем об этом.

Виктор Тимошенко