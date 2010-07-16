Взрыв на автостоянке в Харькове: сгорели 11 автомобилей

Сегодня ночью на несанкционированной стоянке в Харькове произошел взрыв. В результате возникшего пожара сгорели 11 автомобилей.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области.

Взрыв произошел в 03.30 по проспекту Победы, 75-а, в густонаселенном районе «Алексеевка».

В настоящее время установлено, что взорвался газовый баллон в автомобиле «Газель». Причина взрыва устанавливается.