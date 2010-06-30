НБУ приготовил монету, посвященную древнему монастырю (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию "Достопримечательности архитектуры Украины", 30 июня вводит в обращение памятную монету "Зимненський Святогірський Успенський монастир" (село Зымне, Волынь) номиналом 20 грн.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Монастырь, которому посвящена монета, был основан во времена Киевской Руси, а его главным храмом является Успенский собор (1495 год).

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса в чистоте – 62,2 г, диаметр – 50 мм, тираж – 5 тыс. шт.

На аверсе монеты изображена чудотворная Зимненская икона Пресвятой Богородицы.

На реверсе монеты изображено здание монастыря на холме.