НБУ приготовил монету, посвященную древнему монастырю (фото)
02:30, 30 июня 2010Разное
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Сегодня - первый день в обороте
Национальный банк Украины, продолжая серию "Достопримечательности архитектуры Украины", 30 июня вводит в обращение памятную монету "Зимненський Святогірський Успенський монастир" (село Зымне, Волынь) номиналом 20 грн.
Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.
Монастырь, которому посвящена монета, был основан во времена Киевской Руси, а его главным храмом является Успенский собор (1495 год).
Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса в чистоте – 62,2 г, диаметр – 50 мм, тираж – 5 тыс. шт.
На аверсе монеты изображена чудотворная Зимненская икона Пресвятой Богородицы.
На реверсе монеты изображено здание монастыря на холме.
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