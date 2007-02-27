Христиане и мусульмане назвали фильм про могилу Иисуса Христа дешевой сенсацией

Информация о якобы найденных останках Иисуса Христа, его мнимых жены и сына - "дешевая сенсация не первой свежести", считают в Русской православной, Римо-католической церквях, а также Совете муфтиев России.

"Эта "сенсация" даже не второй, а третьей свежести. Об этих захоронениях уже говорили несколько лет назад", - сказал РИА Новости представитель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о намерении американских кинематографистов продемонстрировать в марте документальную ленту (документальный фильм Джеймса Камерона "Утраченная могила Христа" (The Lost Tomb of Jesus). Если древние ереси, пытавшиеся переписать Евангелие, жили несколько веков, то "Последнее искушение Христа" обсуждали несколько лет, "Код да Винчи" и "Евангелие от Иуды" - пять-шесть месяцев. "А эта история вряд ли проживет в новостях больше нескольких недель", - предсказал собеседник агентства.

Генсек Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский в беседе с корреспондентом РИА Новости также отметил, что сообщения о якобы обнаруженных останках Христа, скорее всего, "дешевая сенсация". "Это уже не первое сообщение подобного рода. "Могилы" Христа находили уже чуть ли не в Кашмире (в Индии)", - сказал Ковалевский. По его словам, каждый год накануне Пасхи появляются какие-то "сенсационные" сообщения, которые спекулируют на религиозном невежестве, которое царит в мире, в том числе и среди христиан. "Это относилось и к "Евангелию от Иуды", и к экранизации "Кода да Винчи". Теперь мы имеем новую "сенсацию", - добавил священник. Ковалевский сожалеет, что сегодня наблюдается тенденция, направленная на создание антагонизма между наукой и религией. "На самом деле между наукой и верой нет никакого противоречия", - сказал он, при этом призвав "все, что мы читаем и смотрим, пропускать сквозь свой критический разум".

Замглавы совета муфтиев России Дамир Гизатуллин также считает псевдосенсацией появившееся в СМИ сообщение о том, что "американский кинодокументалист доказывает всему миру, будто нашел захоронение пророка Исы (Иисуса), его жены и сына". По его словам, "это сообщение бросает тень неуважения к нашим святыням, к нашей религии, к тому прошлому, которое привело нас к великой цивилизации, к сегодняшней жизни".

РИА “Новости”