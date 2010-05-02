В центре Киева «Ауди» сбила двух гражданок Узбекистана

Сегодня ночью в Киеве на Крещатике автомобиль „Ауди” совершил наезд на двух пешеходов, гражданок Узбекистана.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УДАИ Киева, женщины с крайне тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Впоследствии одна из них умерла.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся. На его задержание были ориентированы все наряды ДПС. По фрагментам обломков автомобиля специалисты ГАИ установили модель автомобиля, а свидетели сообщили несколько цифр из номерного знака. Утром в одном из дворов по улице Героев Сталинграда было найдено „Ауди” с характерными повреждениями. Ведется следствие, которое и установит, кто был за рулем.