В центре Киева «Ауди» сбила двух гражданок Узбекистана
14:34, 02 мая 2010Разное
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Одна умерла в больнице
Сегодня ночью в Киеве на Крещатике автомобиль „Ауди” совершил наезд на двух пешеходов, гражданок Узбекистана.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УДАИ Киева, женщины с крайне тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Впоследствии одна из них умерла.
Водитель иномарки с места происшествия скрылся. На его задержание были ориентированы все наряды ДПС. По фрагментам обломков автомобиля специалисты ГАИ установили модель автомобиля, а свидетели сообщили несколько цифр из номерного знака. Утром в одном из дворов по улице Героев Сталинграда было найдено „Ауди” с характерными повреждениями. Ведется следствие, которое и установит, кто был за рулем.
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