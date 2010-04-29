Наши новые хозяева дают Москве что она пожелает, а взамен Москва берет их под свою защиту

После парламентских боев Лесик Доний лежит в больнице под капельницей. У него сотрясение мозга. Он говорил, что депутаты окружили его с трех сторон и пытались попасть ногами в яйца. Он получил по голове, когда пытался защитить нижнюю линию. В это же самое время сытый гарант непонятного фуфла под названием «Украинская конституция» «рассуждал» в городе Страсбурге, что голодомор не является геноцидом. Ему аплодировали сытые депутаты от Кремля. Вырисовывается простая схема: наши новые хозяева дают Москве то, что она пожелает, а в ответ те берут их под свою защиту. От нас.

Что-то не в порядке в этой стране. Когда в Конституции записано, что на нашей территории не может быть иностранных военных баз, а они есть – это фуфло.

Когда Бандера и Шухевич не является героями Украины, а Литвин и Медведчук – герои, это – фуфло.

Когда в двадцать первом веке в этой стране собираются ставить памятник Сталину – это дикарство и декларация отказа от независимости. На этом (на памятнике) и будет поставлена окончательная точка, потому что известно, какой общественный строй господствует в тех странах, где стоят памятники Сталину и Гитлеру. Если вы бараны – готовьтесь. Если же нет – тоже готовьтесь.

Лесь Подервянский