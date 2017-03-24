ЗАЗ не брал кредитов в "Дельта Банке"

Девять лет назад Запорожский Автомобилестроительный Завод получил кредит в иностранном «Сведбанке», и добросовестно обслуживал все свои кредитные обязательства. В 2013 году, в связи с ухудшившимся положением рынка банковских услуг «Сведбанк» ушел из Украины. С огромным дисконтом «Сведбанк» был куплен «ОМЕГА БАНКОМ», а потом переоформлен на «Дельта Банк», которые были подконтрольны Николаю Лагуну. В результате череды сделок «Дельта Банк» стал владельцем активов, депозитного портфеля и долговых обязательств «Сведбанка», среди которых оказалась кредитная линия Запорожского Автомобилестроительного Завода.

При перезаключении договора, тогдашнее руководство «Дельта Банка» потребовало переоформления по новым правилам прав собственности завода на недвижимость, которой был обеспечен кредит «Сведбанка», что требовало времени.

В результате, бывшее руководство банка предпочло заключить с другими компаниями группы УкрАВТО договора имущественного поручительства по автомобилям в простой письменной форме. А это противоречило требованиям закона, который предусматривал обязательное нотариальное оформление таких договоров. По мере получения документов на недвижимость по новым правилам, Запорожский Автомобилестроительный Завод стал передавать ее в залог банку, который перестал выполнять свои обязательства и не производил пропорционального освобождения автомобилей из залогов.

В то время «Дельта Банк» был больше занят проблемой поддержания собственной платежеспособности и был озабочен только получением рефинансирования от Национального Банка Украины.

Запорожский Автомобилестроительный Завод и его имущественные поручители имеют полное юридическое и моральное право оспаривать договоры, заключенные с нарушением законов Украины прежним руководством «Дельта Банка». Особенно в ситуации, когда на рынок Украины хлынули автомобили с пробегом без уплаты налогов, что поставило всю автомобильную промышленность Украины, включая ЗАЗ, на грань банкротства.

Другими словами, Запорожский Автомобилестроительный Завод не получал в кредит никаких средств из депозитов украинских вкладчиков «Дельта Банка». Это была кредитная линия шведского банка, которая в итоге череды сделок, за копейки оказалась в управлении «Дельта Банка».

СПРАВКА.

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