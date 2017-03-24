В Институте Горшенина состоится обсуждение внешних и внутренних угроз для украинской промышленности в 2017 году

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

24 марта (пятница) 2017 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украинская промышленность в 2017 году. Внешние и внутренние угрозы»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Анализ внешних и внутренних угроз для украинской промышленности.

2. Причины остановки украинских предприятий в 2017 году.

3. Почему в ситуации российской военной агрессии Украина отдает почти миллиардный рынок азотных удобрений российским кампаниям?

4. Какие рычаги влияния имеет исполнительная власть для защиты своих рынков и национальных интересов? Как украинское правительство использует эти возможности?

5. Отказ от протекционизма: шаг навстречу рынку или саморазрушение?

Участники круглого стола:

1. Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства;

2. Александр Дубинин, народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства;

3. Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины;

4. Игорь Гольченко, руководитель юридической службы OstChem.

Модератор: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).