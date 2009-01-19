Гречка, шпроты, шоколадка - киевлянам опять раздают пайки от Черновецкого

В Киеве Блок Леонида Черновецкого в очередной раз раздает продуктовые наборы.

Как сообщает «Газета по-киевски» (№8 (1408)), на днях на подъездах домов появились объявления о раздаче пайков. В объявлениях чаще не указано от кого наборы, в них иногда написано, что это только для «пенсионеров раньше 47-го года рождения».

По информации издания, корреспондент которого побывал по одному из указанных в объявлениях адресов, у входа в помещение на первом этаже жилого здания висят списки домов, жителей которых здесь ждут. Внутри только голые бетонные стены с баннером «Блока Черновецкого», два стола и три раздатчика. Раздают то же, что и год назад: один килограмм гречки, один килограмм сахара, литровая бутылка подсолнечного масла «Славия», банка сгущенки, шпроты и шоколадка. Плюс газетка и листовка от Блока Черновецкого.

Житель Троещины Михаил ВАСИЛЬЕВ рассказал газете, что последний раз еще перед выборами пайки давали. «С тех пор ни обещанной доплаты к пенсии (130 грн.) не видели, ни продуктов. Наконец-то вспомнили. Может, выборы намечаются?», - предположил он.

По данным КГГА, в Киеве живет до 800 тыс. пенсионеров и малообеспеченных.

Как рассказала изданию сопредседатель фракции «Блок Черновецкого» Алла ШЛАПАК, это новогодняя акция Блока.

«Раздача продуктовых наборов идет уже вторую неделю. Ежегодно на новогодние праздники мы проводит благотворительную акцию раздачи продуктовых наборов, делаем это уже 14 лет. Финансирует акцию лично Леонид Михайлович (ЧЕРНОВЕЦКИЙ), а организационными обязанностями занимается блок», - сказала она.