У кого нет полномочий: у Нафтогаза или Газпрома?

ОАО "Газпром" всегда обладал и обладает всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров с Украиной, как и с десятками покупателей российского газа. Об этом заявил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ в ответ на заявление на эту тему главы "Нафтогаза Украины" Олега ДУБИНЫ, передает РИА Новости.

"Газпром" обладает полномочиями, в отличие от "Нафтогаза", который не имел их еще с прошлого года. Мы об этом говорили, и сегодня это стало ясно всем", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он предложил руководству "Нафтогаза" не искать причин "для оправдания собственной бездеятельности".

Как сообщал УНИАН, сегодня глава "Нафтогаза" О.ДУБИНА заявил, что создается впечатление, что представители "Газпрома" не имеют полномочий и мандата на подписание каких-либо контрактов с делегацией "Нафтогаза". По его словам, пока переговоры идут впустую, российская делегация выглядит неготовой к продолжению переговорного процесса.

"Мы надеемся на то, что российская сторона получит соответствующее поручение на продолжение переговоров, займет конструктивную позицию для нахождения взаимовыгодного решения и подписания соответствующих долгосрочных контрактов", - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».