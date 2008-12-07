За 18 лет патриаршего служения Алексия II число последователей православия среди россиян увеличилось почти в 3 раза.

Такие данные демонстрирует дайджест материалов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о месте религии в жизни россиян, сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

Так, если в 1990 году к православной религии себя относили 24%, то уже в 2005 году православными себя считали 62%, в 2006 – 63%, а в 2008 – 73% опрошенных.

Люди тянутся к религии в первую очередь потому, что хотят приобщиться к национальной традиции; видят в вере нравственный идеал; хотят найти утешение в горе, жизненных трудностях, - полагают 19-21% опрошенных. Реже тягу к религии связывают с верой людей в сверхъестественное, божественный промысел или с модой (по 9-10%). Лишь 3% объясняют такое стремление неграмотностью, отсталостью людей (25-26 августа 2007 г).

Кроме того, более половины опрошенных в 2007 году - 55%, считало, что президент России среди всех конфессий должен отдавать предпочтение Русской православной церкви. В их числе 45% полагают, что президенту не обязательно самому быть религиозным человеком, но нужно уважительно относиться к РПЦ, помогать ей и посещать на праздники богослужения. Ещё 10% полагали, что президент должен быть религиозным человеком и активно поддерживать РПЦ (25-26 августа 2007 г).

Все 10 заповедей знают менее 2% россиян. Из десяти заповедей, принятых в христианстве, наиболее известные среди россиян - «не убей» (это предписание называют 56% опрошенных) и «не укради» (52%), а также «не прелюбодействуй» (25%).