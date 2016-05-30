30 мая в "Укринформе" состоится пресс-конференция по поводу возобновления акции протеста атомщиков

30 мая в 11.00 в информационном агентстве «Укринформ» (вул. Бы.Хмельницкого, 8/16) состоится пресс-конференция председателя Первичной профсоюзной организации ГП НАЭК «Энергоатом» Алексея Лыча, посвященная восстановлению с 31 мая акции протеста сотрудников украинских АЭС и других подразделений Энергоатома. Около 2 тысяч сотрудников Энергоатома планируют принять участие в пикетировании Администрации Президента Украины и Кабинета министров Украины.

Решение Профкома Энергоатома относительно возобновления акции протеста, начавшейся 26 апреля 2016 года, было принято за дальнейшее игнорирование органами государственной власти по вопросам финансового обеспечения безопасной эксплуатации АЭС и через закулисные попытки протащить постановление Кабмина о корпоратизации ГП НАЭК «Энергоатом» без учета особенностей приватизации в атомной отрасли и предварительных договоренностей с Профсоюзом работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофспілка) относительно ее участия в процессе.

Напомним, что блокирование счетов "Энергоатома" по иску ЗАО «Укрэлектроват» о взыскании с компании 127,3 млн грн сомнительной задолженности происходит уже около полугода. Несмотря на многократные обращения представителей Энергоатома до судов и органов власти по поводу незаконности требований ЗАО «Укрэлектроват», ситуацию до сих пор не урегулирован.

Кроме того Профком Энергоатома выражает глубокое беспокойство по поводу нарушения Министерством энергетики и угольной промышленности Украины предварительных договоренностей с представителями профсоюзной организации Компании и Атомпрофспілкою о необходимости принятия Закона Украины «Об особенностях корпоратизации ГП НАЭК «Энергоатом», как предпосылки для дальнейшего согласования проекта постановления Кабмина о корпоратизации Энергоатома. Профкому Энергоатома стало известно, что Минэнерго уже направило всем заинтересованным министерствам и ведомствам проект постановления о корпоратизации, который не учитывает особенности этого процесса для компании-оператора АЭС. Профком "Энергоатома" считает такие действия Минэнерго недопустимым и призывает украинских атомщиков присоединиться к акциям протеста.

Аккредитация на месте.