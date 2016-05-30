Пресс-конференция с участием президента авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Юрия Мирошникова

Приглашаем вас на пресс-конференцию с участием президента авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» Юрия Мирошникова, эксперта по авиационному праву, управляющего партнера юридического бюро ECOVIS Бондарь и Бондарь Олега Бондаря и корпоративного секретаря, главного советника по юридическим вопросам авиакомпании МАУ Анастасии Астаниной.

Тема пресс-конференции: «Изменения и нововведения в авиационных правилах назначения авиаперевозчиков на воздушные линии, принятых Госавиаслужбой Украины».

Пресс-конференция состоится в понедельник, 30 мая 2016 года, в 14:00 в ИА «Интерфакс-Украина».

Пожалуйста, подтвердите свое участие до 12:00 30-го мая 2016 года, указав ФИО участника и название СМИ. Аккредитация только для представителей СМИ.

Ждем вас по адресу: ул. Рейтарская, 8/5А

Контакты для аккредитации:

Агентство «Медиа решения»

Елена Дятлова

Тел (044) 451 8513, (067) 401 94 19,

(067)401 42 30

Mailto: office@msgpr.com.ua