Основы предупреждения производственного травматизма

В Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины утверждают, что консультационная работа страховых экспертов с работодателями по вопросам охраны труда всегда давала положительный результат в снижении количества несчастных случаев в производственной среде.

Аналитика Фонда свидетельствует, что за 9 месяцев 2015 году в сравнении с соответствующим периодом 2014 года количество страховых несчастных случаев уменьшилось на 10,3 процента.

Страховые эксперты Фонда признают, что проблематично избежать всех рисков и на 100% и предотвратить травматизм, но плодотворная работа по снижению и предотвращению несчастных случаев и коллективные меры надзора помогут сделать рабочие места в Украине более безопасными.

В Фонде социального страхования от несчастных случаев выделяют следующие меры коллективного надзора: устранение первопричины риска, технический надзор, организационный надзор.

Также действенным механизмом профилактики несчастных случаев является обучение трудовых коллективов и руководителей предприятий по вопросам охраны труда. Весьма важным и эффективным мероприятием по борьбе с производственным травматизмом является регистрация, учет и расследование несчастных случаев.

Так за 9 месяцев 2015 года рабочими органами исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев зарегистрировано 3 329 человек, получивших производственные травмы. Из них 259 – смертельных. В расследовании всех этих случаев принимали участие страховые эксперты Фонда. Изучая причины несчастных случаев, страховые эксперты констатируют, что преобладают – организационные (65,1 %). А это говорит о том, что работодатели достаточно халатно относятся к правильной организации труда, к соблюдению как администрацией предприятия или цеха, так и самими работниками правил техники безопасности

Главная задача страховых экспертов по охране труда заключается в помощи работодателю по внедрению и применению превентивных мер по недопущению несчастных случаев, в создании систем по охране труда и проведении соответствующих обучающих программ для персонала предприятий тех или иных отраслей.