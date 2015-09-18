Состоится круглый стол на тему: «Коррупция в Борисполе: почему коррупционеры у власти не боятся борьбы с коррупцией?»

В пятницу, 18 марта 2015, в 14.00 в актовом зале Бориспольского районного совета (ул. Киевский шлях, 74, 3-этаж) правозащитная организация - «Реальная защита» совместно с предпринимателями Борисполя проведут круглый стол на тему: «Коррупция в Борисполе: почему коррупционеры у власти не боятся борьбы с коррупцией?», посвященный проблемам противодействия незаконным проявлениям взяточничества.

Участники круглого стола будут искать ответы, почему бориспольская милиция и прокуратура не спешат покидать коррупционные методы в собственной работе.

Вопросы к обсуждению:

1. Что провоцирует расцвет коррупции в Украине, в частности в Борисполе и его окрестностях;

2. Нарушение прав предпринимателей Борисполя в контексте закона и правосудия;

3. Прокуратура и милиция, как прикрытие для реализации коррупционных схем;

4. Почему власть не реагирует на сообщения о коррупции и как на уровне председателя районного совета и главы райгосадминистрации можно бороться с коррупцией;

5. Обсуждение предложенных инициатив и механизмов противодействия коррупции на примере Борисполя.

Спикеры:

- Почетный президент ВСППМ Владимир Разумовский;

- Член комитета «Стоп коррупции» Алексей Крол;

- Правозащитник Александр Туголуков.

Приглашенные к участию: прокурор Киевской области Бондаренко Е.В., начальник СБУ Киевской области Глуговский М.В., начальник ГУМВД Украины в Киевской области Троян В.А., и.о. председателя районного совета Недогибченко И.В., председатель Бориспольской районной государственной администрации Воронин Д.А., мэр Борисполя Федорчук А.С., бориспольский межрайонный прокурор Ульмер Н.Н., начальник Бориспольского ГО ГУМВД Украины в Киевской области Козьяков Р.С .

По вопросам аккредитации на круглый стол просим обращаться по телефону: +38 068 127 11 85 (Котомкина Оксана), а также писать на e-mail: kotsana@ukr.net

Информационная справка: правозащитная организация-«Реальная защита» - общественная правозащитная организация, которая работает в сфере мониторинга нарушений прав предпринимателей. Поддерживает соблюдение основных принципов прав человека и основных свобод.