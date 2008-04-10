Киев воспринимает критику Румынии, но имеет взаимные претензии

Украина конструктивно и с пониманием воспринимает критику Румынии в связи со строительством канала «Дунай-Черное море» в устье Быстрое, хотя имеет к румынской стороне взаимные претензии, связанные с трансграничным загрязнением.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр окружающей природной среды Украины Георгий ФИЛИПЧУК.

«Это проблема серьезной политики. И мы, как ведомство, отвечающее за природоохранную работу, будем делать все, чтобы не произошло ни одного выпада в сторону Украины в связи с экологическими нарушениями. В то же время у нас, скажем, могли бы быть взаимные претензии к Румынии. Мы же не выставляем им претензии», - сказал Г.ФИЛИПЧУК.

Министр уточнил, что Украина «имеет много проблем», вызванных строительством румынской стороной дополнительных каналов в Георгиевском рукаве Дуная (строительство каналов предусматривает изменение русла Дуная и перераспределение воды в пользу румынской части устья – УНИАН), а также трансграничным влиянием от переноса вредных веществ от 26 румынских предприятий. Кроме того, дополнительные трансграничные риски Украины связаны с работой румынской АЭС Чернавода, наращиванием строительства канадского атомного реактора, со строительством хранилища для радиоактивных отходов, а также со сбросом вод с месторождения золота на румынской территории в реку Тиса.

«Проблема трансграничной политики в сфере экологии является очень сложной из-за того, что не происходит активный диалог между Украиной и Румынией вокруг строительства канала «Дунай-Черное море», и между Украиной, Румынией и Молдовой вокруг строительства порта Джурджулешть (Молдавия на своем участке Дуная в приграничье Украины и Румынии реализует проект по строительству Международного свободного порта Джурджулешть – УНИАН). Поэтому Румыния, а потом и Молдова часто используют трибуну только для того, чтобы обвинить Украину. Я считаю, что все эти постоянные одновекторные обвинения не имеют сегодня абсолютных оснований», - считает Г.ФИЛИПЧУК.

Министр подчеркнул, что Украина рассматривает строительство канала «Дунай-Черное море», а также расширение и совершенствование транспортной магистрали в дельте реки Дунай, как геополитический проект. «Сегодня должна осуществляться нормальная политика в сфере экологии. Безусловно, на территории Украины есть промышленные объекты и магистрали – водные и сухопутные. Сказать, что это не несет экологической нагрузки – будет неправдой, но и сказать, что мы этого делать не будем – тоже неправда. Я еще раз подчеркиваю, что эти проблемы нельзя сегодня выставлять только Украине, потому что Украина усматривает в этой критике не только экологическую тематику, а, прежде всего, экономическую и политическую», - пояснил он.

Г.ФИЛИПЧУК также добавил, что Украина настроена на конструктивный диалог в рамках «серьезных экспертных групп» для урегулирования взаимных претензий в соответствии с экологическими стандартами в контексте трансграничного загрязнения.

Министр связывает появление доклада Имплементационного комитета Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо – УНИАН) о нарушении Украиной положений Конвенции при строительстве канала «Дунай-Черное море» с интегрированностью Румынии в Европу. «Страна, которая сегодня в европейской интеграции продвинулась значительно дальше, чем Украина, бесспорно, имеет больше возможностей в привлечении большего количества институциональных учреждений для оказания влияния. Но я не думаю, что у Украины не найдется достаточных аргументов, чтобы мы могли отстаивать свои позиции. Мы внимательно изучим эти предложения и нормально на них отреагируем. Отреагируем как государство», - подчеркнул Г.ФИЛИПЧУК.

В то же время, по его словам, Украина готова воспринять «любую критику достаточно толерантно, взвешенно и конструктивно». «Мы хотим привлекать международную экспертизу в соответствии с международными нормами, чтобы выйти на объективную оценку, потому что никому не выгоден экологический удар, который может быть нанесен нашей деятельностью или нашей хозяйственной бездеятельностью не только безопасности и здоровью народу Румынии или Молдовы, но и, прежде всего, украинскому народу», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Имплементационный комитет Конвенции Эспо предлагает признать нарушение Украиной положений статей 2, 3 и 4 Конвенции при строительстве канала “Дунай-Черное море” в устье Быстрое.

В частности, Имплементационный комитет в ходе рассмотрения запроса от Румынии пришел к выводу, что в Украине очень сложная законодательная база для осуществления проектов оценки влияния тех или других действий на окружающую природную среду, а поэтому “тяжело определить, какая из числа последовательных процедур принятия решений должна рассматриваться как окончательное решение для дачи разрешения на деятельность”, подпадающее под положение Конвенции. Комитет также считает, что Украина нарушила положение статьи 3-й и 4-й Конвенции, поскольку не предоставила достаточно информации румынской стороне относительно проекта по углублению устья Быстрое и не дала возможности румынской общественности принять участие в даче оценки последствий реализации данного проекта для природной среды.

В докладе также содержится проект рекомендаций, которые предлагается одобрить на Четвертом совещании Сторон. Имплементационный комитет, в частности, предлагает призвать Украину полностью выполнять положение Конвенции Эспо, внести необходимые изменения в законодательство для обеспечения полноценного выполнения своих обязательств в рамках данной Конвенции, начать переговоры со странами-соседями для достижения двусторонних договоренностей с Румынией до 2010 года.

Справка УНИАН. 12 мая 2004 года Кабинет Министров Украины принял решение о строительстве в украинской части дунайского устья Быстрое 3,5-километрового глубоководного канала “Дунай - Черное море”. 26 августа 2004 года в Одесской области состоялось торжественное открытие первой очереди этого канала.

На строительство первой очереди канала Дунай - Черное море глубиной до 5,8 м было потрачено около 150 млн. грн. Однако канал заилился и судоходство было остановлено.

Возобновление навигационного прореза для обеспечения прохода судов с осадкой 5,0 м по каналу было сделано к весне 2007 г. С конца апреля в экспериментальном режиме было возобновлено судоходство по каналу Дунай - Черное море, полностью открыть судоходство планировалось с мая, потом с осени 2007 г., однако этого так и не произошло.

Полное развитие канала предусматривает дальнейшие работы для осадки судов 7,2 м. Длина судового хода должна составлять 172,36 км, длина морского подходного канала – 3,432 км.

В прошлом году тогдашний министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявлял, что строительство дамбы и углубление канала «Дунай-Черное море» будет завершено до конца 2007 г.

В свою очередь Румыния активно выступает против строительства канала в устье Быстрое, считая, что это повлияет на экологию дельты Дуная.

Также Румыния обвиняет Украину в нарушении норм международного права при строительстве канала “Дунай-Черное море”. По словам пресс-секретаря Постоянного представительства Румынии при ЕС Дорис МИРЧА, инициатива Украины построить глубоководный канал в дельте Дуная является не двусторонним украинско-румынским вопросом, а общеевропейским вопросом, поскольку может иметь негативные последствия для всей дельты Дуная. Она также сообщила, что Румыния будет принимать все возможные меры, в соответствии с международными и европейскими нормами, с целью добиться отказа Украины от одностороннего подхода к развитию проекта “Дунай-Черное море” и возобновлению диалога.

3 марта 2008 г. на заседании Совета министров по вопросам охраны окружающей природной среды ЕС Румыния попросила страны-члены ЕС и Еврокомиссию повлиять на Украину с целью заставить ее не развивать канал “Дунай-Черное море”.