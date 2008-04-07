Военные преследуют пиратов, захвативших французскую яхту (фото)

07:25, 07 апреля 2008
Разное
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Местной власти самой все равно не справиться

Сторожевой катер военно-морских сил Франции в воскресенье продолжает следовать за пиратами, которые захватили французскую яхту у берегов Сомали.

Как передает Рейтер со ссылкой на слова министра обороны страны Эрве МОРЕНА, сказанные им в воскресенье в эфире радиостанции «Европа 1» :«Пираты по-прежнему в пути, а мы плывем за пиратами на дистанции».

Трехмачтовый парусник Le Ponant после захвата взял курс на юг, к северо-восточному побережью Сомали. Он  направился в самопровозглашенную "Республику Пунтленд" на берегу Индийского океана и уже причалил в портовом городе Эйль. На юге этой территории в районе города Гараад находится логово пиратов.

До сих пор Франция не получила никаких требований преступников. Несмотря на возможности слежки за четырехпалубной яхтой, в частности, с вертолета, летящего над ней, связи с похитителями установить не удается.

Представитель компании-судовладельца в воскресенье сообщил журналистам, что к пленникам плохо не относятся. Они все вместе, им дали завтрак и позволили вымыться утром. Пока пираты не выдвигали требований.

Местные власти вынуждены признать, что не справляются своими силами с пиратами, так как у преступников более быстрые судна, и лучшее оружие.

Все имеющиеся вблизи зоны инцидента французские воинские подразделения приведены в повышенную боевую готовность. Начато проведение операции "Морской пират". Операция заключается в мобилизации всех имеющихся в зоне инцидента средств с целью освобождения захваченного судна. Правительство Франции поддерживает тесный контакт со своими союзниками в данном регионе, совместно с которыми отрабатываются разные варианты урегулирования кризисной ситуации.

Пираты напали на трехмачтовую французскую яхту класса люкс Le Ponant в пятницу, когда судно без пассажиров на борту возвращалось от Сейшельских островов к месту своей приписки в Средиземном море. На яхте более 30 человек, 22 гражданина Франции, включая шестерых женщин, остальные из Украины и Кореи.

Как сообщал УНИАН, по информации МИД Украины, среди членов экипажа захваченного парусника есть гражданка Украины, однако французская сторона допускает, что граждан Украины может быть больше.

 

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