В день парламентских выборов ТСН проведет 6-часовой марафон

21 июля «Телевізійна служба новин» канала «1+1» в прямом эфире проведет 6-часовой марафон и объявит результаты эксклюзивного экзит-пола на парламентских выборах.

В день выборов в Верховную Раду спецвыпуски ТСН будут выходить в 12.00, 15.00 и 18.00, а в 19.30 начнется марафон «Вибір країни». Традиционно ведущие будут работать в знаковых локациях под открытым небом.

ТСН расскажет обо всех тонкостях предвыборной кампании, ходе событий в день голосования, а также покажет репортажи из самых скандальных участков. Во время марафона также выйдет 5-серийный цикл сюжетов «Таємниці Верховної Ради» о становлении украинского парламентаризма. Автором спецпроекта стала спецкорреспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Она расскажет, как Верховная Рада меняла страну и менялась сама. А также вспомнит ключевые события и расскажет о кулуарной работе парламента.

Вместе с героями спецпроекта Ольга выяснять, кто принес коррупцию в Раду, что стоит за громкими пиар-акциями, и почему важнейшие решения парламент принимал в кризисные моменты. Среди спикеров цикла «Таємниці Верховної Ради» - депутаты Лилия Григорович, Ярослав Кендзёр, Тарас Черновол, бывшие председатели ВР Леонид Кравчук, Александр Мороз, Арсений Яценюк и действующий спикер Андрей Парубий.

В 20.00 после закрытия избирательных участков ТСН представит результаты собственного экзит-пола, который по заказу канала «1+1» проведут две авторитетные компании Kantar TNS и Info Sapiens.

Также в рамках марафона «Вибір країни» 21 июля состоится спецвыпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Впервые программа выйдет за пределы студии. Детали телеканал «1+ 1» сообщит уже скоро.

Смотрите марафон ТСН «Вибір країни» 21 июля на телеканале 1+1, а также в интернете - на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

Для справки. Kantar TNS - международная исследовательская компания, которая представлена ​​в 80 странах мира, и уже 18 лет работает на украинском рынке. Агентство Info Sapiens была создана в результате реструктуризации международной компании GfK Ukraine. Обе организации имеют значительный опыт проведения экзит-полов: Kantar TNS - с 2004 года, команда Info Sapiens - с 2010 года. Кроме того, исследовательские компании имеют собственную национальную сеть интервьюеров, входящих в Европейской ассоциации исследователей общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), а Kantar TNS также владеет двумя международными стандартами качества ISO. Консорциум этих двух компаний также проводил экзит-пол во время президентских выборов по заказу канала «1+1».