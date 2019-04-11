III Форум движения «Люди важливі»: «красные линии» для Президента, дебаты штабов и провозглашения планов движения
Цель Форума, который пройдет под лозунгом «Выбор важен», — подведение итогов последних 5-ти лет в Украине и обсуждение актуального вопроса: какой выбор стоит сделать украинцам именно сейчас и почему? Во время Форума также будет представлено открытое письмо кандидатам в Президенты с «красными линиями», а также проведена дискуссионная панель с представителями штабов кандидатов.
Спикеры мероприятия:
- депутат Киевсовета, глава депутатской группы «Киевская команда» Сергей Гусовский,
- исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив,
- руководитель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук,
- заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта,
- бывший министр экономического развития и торговли Украины, директор Школы управления УКУ Павел Шеремета,
- представитель предвыборного штаба Петра Порошенко (уточняется),
- представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского (уточняется).
Приглашаем представителей СМИ!
Вход по аккредитации: тел: +38 099 020 25, e-mail: klimchuk.nastia@gmail.com (Анастасия Климчук). Внимание! Аккредитация до 18:00 12 апреля.
Место: конгрессно-выставочный центр «Парковый» (г. Киев, Парковая дорога, 16А)
Дата: 13 апреля (суббота)
Время: 11:00 - 13:00
Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/266070490968613/
Для справки:
«Люди важливі» — праволиберальное движение, в основе идеологического мировоззрения которого является приоритет человека-гражданина, его личной, экономической, политической свободы и достоинства. Подробнее о ценностях движения можно узнать, прочитав Манифест украинских либералов: https://lyudy.com.ua/manifest. С новостями движения можно ознакомиться по ссылке: https://www.facebook.com/lyudyvazhlyvi.
Пресс-служба «Люди важливі»
тел. + 38 (073) 049-15-05