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III Форум движения «Люди важливі»: «красные линии» для Президента, дебаты штабов и провозглашения планов движения

11:00, 13 апреля 2019
Разное
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Цель Форума, который пройдет под лозунгом «Выбор важен», — подведение итогов последних 5-ти лет в Украине и обсуждение актуального вопроса: какой выбор стоит сделать украинцам именно сейчас и почему? Во время Форума также будет представлено открытое письмо кандидатам в Президенты с «красными линиями», а также проведена дискуссионная панель с представителями штабов кандидатов.

Спикеры мероприятия:

- депутат Киевсовета, глава депутатской группы «Киевская команда» Сергей Гусовский,

- исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив,

- руководитель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук,

- заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта,

- бывший министр экономического развития и торговли Украины, директор Школы управления УКУ Павел Шеремета,

- представитель предвыборного штаба Петра Порошенко (уточняется),

- представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского (уточняется).

Приглашаем представителей СМИ!

Вход по аккредитации: тел: +38 099 020 25, e-mail: klimchuk.nastia@gmail.com (Анастасия Климчук). Внимание! Аккредитация до 18:00 12 апреля.

Место: конгрессно-выставочный центр «Парковый» (г. Киев, Парковая дорога, 16А)

Дата: 13 апреля (суббота)

Время: 11:00 - 13:00

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/266070490968613/

Для справки:

«Люди важливі» — праволиберальное движение, в основе идеологического мировоззрения которого является приоритет человека-гражданина, его личной, экономической, политической свободы и достоинства. Подробнее о ценностях движения можно узнать, прочитав Манифест украинских либералов: https://lyudy.com.ua/manifest. С новостями движения можно ознакомиться по ссылке: https://www.facebook.com/lyudyvazhlyvi.

Пресс-служба «Люди важливі»

press@lyudy.com.ua

тел. + 38 (073) 049-15-05

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