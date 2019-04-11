III Форум движения «Люди важливі»: «красные линии» для Президента, дебаты штабов и провозглашения планов движения

13 апреля движение «Люди важливі» проведет в Киеве ІІІ Форум, который объединит более 1000 лидеров общественного мнения: владельцев бизнеса, рейтинговых блогеров, журналистов и региональных лидеров. Ожидается, что участие в мероприятии примут представители штабов кандидатов в президенты.

Цель Форума, который пройдет под лозунгом «Выбор важен», — подведение итогов последних 5-ти лет в Украине и обсуждение актуального вопроса: какой выбор стоит сделать украинцам именно сейчас и почему? Во время Форума также будет представлено открытое письмо кандидатам в Президенты с «красными линиями», а также проведена дискуссионная панель с представителями штабов кандидатов. Спикеры мероприятия: - депутат Киевсовета, глава депутатской группы «Киевская команда» Сергей Гусовский, - исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, - руководитель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, - заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта, - бывший министр экономического развития и торговли Украины, директор Школы управления УКУ Павел Шеремета, - представитель предвыборного штаба Петра Порошенко (уточняется), - представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского (уточняется). Приглашаем представителей СМИ! Вход по аккредитации: тел: +38 099 020 25, e-mail: klimchuk.nastia@gmail.com (Анастасия Климчук). Внимание! Аккредитация до 18:00 12 апреля. Место: конгрессно-выставочный центр «Парковый» (г. Киев, Парковая дорога, 16А) Дата: 13 апреля (суббота) Время: 11:00 - 13:00 Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/266070490968613/ Для справки: «Люди важливі» — праволиберальное движение, в основе идеологического мировоззрения которого является приоритет человека-гражданина, его личной, экономической, политической свободы и достоинства. Подробнее о ценностях движения можно узнать, прочитав Манифест украинских либералов: https://lyudy.com.ua/manifest. С новостями движения можно ознакомиться по ссылке: https://www.facebook.com/lyudyvazhlyvi. Пресс-служба «Люди важливі» press@lyudy.com.ua тел. + 38 (073) 049-15-05

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter