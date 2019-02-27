Школьники со всей Украины примут участие в шоу «Детские президентские выборы»

3 марта в Киеве около 500 детей из разных регионов примут участие в интеллектуальных соревнованиях по ментальной арифметике, чтобы выбрать «детского президента».

Эти дети считают в уме двузначные и трехзначные числа на огромной скорости. Искусство устного счета продемонстрируют 3 марта в Киеве около 500 школьников из 26 городов Украины. Олимпиада состоится для детей от 6 до 14 лет.

В этом году основная тема Олимпиады «Детские президентские выборы Украины». На национальных соревнованиях дети будут выбирать «Президента», который будет представлять страну на Международной Олимпиаде WAMAS, которая состоится 28 июня в Турции.

Предвыборные программы, анкеты кандидатов в президенты, бюллетени, урны для голосования: будет полностью воссоздана атмосфера выборов. При этом главный критерий победы будет только один: владение ментальной арифметикой и мастерство устного счета.

В Японии ментальная арифметика входит в школьную программу. Это - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети учатся обходиться без них, увеличивая скорость устных вычислений. На соревнованиях дети прибавляют и отнимают примеры с трехзначными числами на скорости менее 1,5 секунды.

Исследования ученых подтвердили, что занятия ментальной арифметикой развивают одновременно оба полушария мозга, благодаря чему у детей резко улучшается скорость мышления, концентрация внимания и способность быстро анализировать информацию и принимать решения.

«Мы выбрали темой Олимпиады президентские выборы, потому что верим, что именно интеллектуальное развитие молодежи может быть темой, которая способна объединить общество. Ментальная арифметика позволяет развивать способности детей, украинские чемпионы достойно представляют страну на международных соревнованиях. Мы уверены, что развитие интеллектуального потенциала молодежи сегодня, обеспечит успех Украины в будущем», - отметила организатор Олимпиады Марина Мужановская.

В Украине ментальная арифметика в августе 2017 года получила одобрение Института модернизации и инновации образования при Министерстве образования. А в январе 2018-го на базе университета Драгоманова началась уникальная для Восточной Европы программа - впервые преподаватели получают повышение квалификации и учатся дисциплине «ментальная арифметика» на базе Национального педагогического университета. В сентябре 2018 при поддержке Министерства образования в 2-х школах официально стартовал эксперимент по внедрению ментальной арифметики в школьную программу.

Как считает трехзначные числа и рассказывает стихотворение ребенок, занимается ментальной арифметикой 1,5 года - https://youtu.be/PUYKX7WADvk

Внимание !!! - проект абсолютно аполитичным, никак не связан с реальными президентскими гонками и не содержит агитацию за одного из кандидатов на пост Президента Украины

3 марта, воскресенье,12:30

Киев, ул. Пирогова, 9, центр. корпус НПУ Драгоманова (станция м. «Университет»)

Предварительная аккредитация по телефону 095 762 74 94 (Роман)

roman.onishenko@gmail.com