Ужасное ДТП: в столкновении Volkswagen, Mitsubishi и Toyota погибли пассажиры (фото)

Вчера на 57 км автодороги Киев-Одесса вблизи с. Ксаверовка Васильковского района Киевской области водитель автомобиля "Toyota Prado", двигаясь в левой полосе движения в направлении г. Киева, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилями "Volkswagen Passat" и "Mitsubishi Grandis".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водители трех автомобилей и пассажир "Mitsubishi Grandis" получили телесные повреждения.

Пассажир автомобиля "Volkswagen Passat" и пассажир автомобиля "Mitsubishi Grandis" - четырехлетний ребенок, от полученных травм погибли на месте аварии. Пострадавшие доставлены в Белоцерковскую ЦРБ.

Фото ГАИ МВД