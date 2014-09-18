Артиллеристы ВМС проводят тактические учения с выполнением боевых стрельб

Так, на общевойсковом полигоне подразделения гаубичного артиллерийского дивизиона отдельной береговой ракетно-артиллерийской группы войск береговой обороны выполнили огневые задачи по поражению наземных целей. После этого в определенный район Одесской области был осуществлен марш на приморское направление. Артиллеристы заняли огневые позиции и осуществили боевые стрельбы по морским целям.

Параллельно с этим личный состав противотанкового артиллерийского дивизиона отдельной бригады войск береговой обороны ВМС совершил многокилометровый марш в указанный район, провел развертывания на рубежах и выполнил огневые задачи по поражению танков, бронетранспортеров и другой бронированной техники условного противника.

Комплекс тактических учений береговых артиллеристов продолжается. Безопасность при выполнении боевых стрельб обеспечивают корабли и судна, морская авиация, связисты. Кроме того, мероприятия проводятся во взаимодействии с подразделениями Государственной пограничной службы Украины и Министерства внутренних дел Украины.

Как отметил начальник артиллерии Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины полковник Александр Сук, артиллерийские подразделения уверенно восстанавливают свою боеспособность, наращивают боевой потенциал. После завершения учений личный состав привлекаемых подразделений будет готов к выполнению задач по назначению.