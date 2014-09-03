Жители оккупированного Крыма и переселенцы из Донбасса записываются добровольцами в армию

"Звонят нам постоянно. Желающих очень много из разных уголков страны, в том числе с временно оккупированного Крыма, переселенцы из Донецкой области", - отметил ответственный за комплектование подразделения офицер.

Ежедневно в подразделение поступает почти два десятка мужчин разных возрастных групп. Как отметил военный комиссар Николаевского областного военного комиссариата полковник Александр Иванов, все добровольцы в обязательном порядке проходят медицинское обследование.

"Мы не берем юношей в возрасте 18-19 лет, отдаем предпочтение старшим и зрелым мужчинам", - рассказал полковник Александр Иванов.

В первую очередь в батальоне принимают военнослужащих, которые служили в частях ВДВ, спецназа, морской пехоты и имеющие соответствующую физическую, психологическую и профессиональную подготовку. Есть и желающие в возрасте более 50 лет, но таких в батальон не берут.