Украинская авиация нанесла удары по позициям боевиков в районе аэродрома Луганска

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«В рамках активной фазы антитеррористической операции авиация Вооруженных сил Украины, привлеченная к АТО, выполняет поставленные задачи, наносит прицельные удары по базам, скоплению техники и живой силы боевиков», - говорится в сообщении.

«С целью избежания жертв среди мирного населения проводится всесторонний анализ рисков, которые могут возникнуть после выполнения определенных задач», - отмечается в сообщении Минобороны.

Читайте такжеСМИ: Силы АТО нанесли авиаудар по боевикам, которые обстреливали аэропорт ЛуганскаБлагодаря четко слаженной работе всех взаимосвязанных служб авиация АТО выполнила ряд успешных задач, нанеся точные авиаудары по местам скопления боевиков в лесопосадке, что граничит с территорией Луганского аэродрома, огневым точкам боевиков, расположенным на склонах терриконов в районе населенного пункта Ровеньки, по укрепленному району боевиков в районе высоты Саур Могила, по скоплению боевиков в районе населенного пункта Изварино, где в результате авиаудара было уничтожено более 50 боевиков. Также в районе населенного пункта Карловка был нанесен прицельных авиаударов по блокпосту, скоплению техники и живой силы боевиков.

В сети было опубликовано любительское видео, предположительно, запечатлевшее авиаудар по позициях боевиков под Ровеньками.

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