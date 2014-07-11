Украинская авиация нанесла удары по позициям боевиков в районе аэродрома Луганска

12:13, 11 июля 2014
Армия
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Украинская авиация нанесла прицельные удары по позициям боевиков в лесопосадке, что граничит с территорией Луганского аэродрома, в районе населенных пунктов Карловка, Ровеньки, Изварино и в районе высоты Саур Могила.

Украинская авиация нанесла удары по позициям российских боевиков

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«В рамках активной фазы антитеррористической операции авиация Вооруженных сил Украины, привлеченная к АТО, выполняет поставленные задачи, наносит прицельные удары по базам, скоплению техники и живой силы боевиков», - говорится в сообщении.

«С целью избежания жертв среди мирного населения проводится всесторонний анализ рисков, которые могут возникнуть после выполнения определенных задач», - отмечается в сообщении Минобороны.

Читайте такжеСМИ: Силы АТО нанесли авиаудар по боевикам, которые обстреливали аэропорт ЛуганскаБлагодаря четко слаженной работе всех взаимосвязанных служб авиация АТО выполнила ряд успешных задач, нанеся точные авиаудары по местам скопления боевиков в лесопосадке, что граничит с территорией Луганского аэродрома, огневым точкам боевиков, расположенным на склонах терриконов в районе населенного пункта Ровеньки, по укрепленному району боевиков в районе высоты Саур Могила, по скоплению боевиков в районе населенного пункта Изварино, где в результате авиаудара было уничтожено более 50 боевиков. Также в районе населенного пункта Карловка был нанесен прицельных авиаударов по блокпосту, скоплению техники и живой силы боевиков.

В сети было опубликовано любительское видео, предположительно, запечатлевшее авиаудар по позициях боевиков под Ровеньками. 

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