В Минобороны рассказали, как расходуются выделенные средства

В Главном управлении оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины постоянно проводится мониторинг мер, предпринимаемых для улучшения уровня обеспечения Вооруженных Сил вооружением, военной техникой, другими материальными средствами и подведены предварительные итоги деятельности военных комиссариатов по вопросам проведения частичной мобилизации.

Информационный материал по использованию средств на финансирование Вооруженных Сил:

В течение марта - апреля Минобороны выделен дополнительный финансовый ресурс резервным фондом в сумме 4 657,2 млн грн. Указанный ресурс запланировано использовать по приоритетным направлениям:

118,0 млн грн - приобретение бронежилетов (28,3 тыс. штук);

1 558,9 млн грн - восстановление исправности ВВТ;

1 428,0 млн грн - на приобретение горюче-смазочных материалов;

656,2 млн грн - денежное обеспечение;

612.5 млн грн - закупка ВВТ;

89,3 млн грн - обеспечение питания;

81,5 млн грн - обеспечение связью;

69,3 млн грн - проведение учебных сборов и оплата перевозок;

44,9 млн грн - приобретение вещевого имущества и банно-прачечные услуги.

В течение июня средства будут использованы для приобретения бронежилетов (7,1 тыс. штук), ГСМ (66,9 тыс. тонн, в том числе 61,0 тыс. тонн - из Госрезерва), денежного обеспечения военнослужащих, призванных по мобилизации, оплаты перевозок и проведения учебных сборов, восстановление исправности ВВТ (ремонт вертолетов и авиадвигателей), обеспечение связью и вещевым имуществом.

Отдельно необходимо отметить вопросы использования средств, которые получены на счета Министерства обороны в качестве благотворительной помощи. Всего в течение трех месяцев поступило 128,7 млн грн, которые распределены на материально-техническое и медицинское обеспечение:

111,1 млн грн - вещевое обеспечение

7,1 млн грн - техническое обеспечение.

7,7 млн грн - на медицинское обеспечение, из которых 7,2 млн грн перечислено 24 госпиталям и использовано 2,4 млн грн на приобретение обезболивающих препаратов, бинтов, и т.д.

Необходимо отметить, что эти средства поступают ежедневно и используются также через определенные процедуры закупок.

Уже до конца июня будет поставлено:

26,6 тыс. комплектов полевого обмундирования;

29,9 тыс. пар ботинок с высокими берцами;

43 тыс. штук спальных мешков с изолирующими подстилками;

3,5 тыс. комплектов флотской формы одежды;

196 комплектов маскировочных сеток;

7 тыс. комплектов летно-технического обмундирования;

155,8 тыс. комплектов постельного белья.

Относительно материально-технического обеспечения:

Генеральным штабом Вооруженных Сил определена первоочередная потребность для обеспечения войск около 25 тыс. бронежилетов и 25 тыс. кевларовых шлемов. По состоянию на сегодня Вооруженные Силы Украины обеспечены бронежилетами в количестве 17,6 тыс. единиц. Ежедневно поступает 250 бронежилетов, которые направляются в воинские части. За счет благотворительных взносов предполагается закупить 10 тыс. шлемов.

Кроме того, Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принимают меры по повышению защищенности вертолетов от переносных зенитных ракетных комплексов, прежде всего, путем дооборудования их новейшими станциями оптико-электронного подавления и комбинированными устройствами выброса помех отечественного производства. Вертолеты, задействованные в АТО, все оборудованы соответствующими устройствами.

Для обеспечения защиты информации используется современная аппаратура предыдущего шифрования и аппаратура передачи информации, которые обеспечивают гарантированную защиту информации. Вооруженным Силам поставлено 45 комплектов аппаратуры отечественного производства (поставка еще 8 комплектов аппаратуры ожидается к 30.06.2014).

Организована работа по закупке почти 500 единиц приборов ночного видения и тепловизоров отечественного производства, которые будут направлены на обеспечение первоочередных потребностей подразделений специального назначения и подразделений на блокпостах (до 90 блокпостов и до 64 групп специального назначения). Указанные приборы планируется закупить в рамках Государственного оборонного заказа.

О деятельности военных комиссариатов в ходе частичной мобилизации:

Во время выполнения военными комиссариатами мероприятий частичной мобилизации выявлен ряд проблем, которые связаны с:

ненадлежащим проведением медицинских осмотров военнообязанных во время призыва их на военную службу,

предоставление военнообязанным во время их призыва на военную службу недостаточной информации относительно сроков, на которые они призываются, и демобилизации;

нарушение порядка призыва военнообязанных и оформления во время призыва военно-учетных документов.

По фактам выявления нарушений в деятельности военных комиссариатов приняты следующие меры:

проведено служебное расследование относительно неудовлетворительного выполнения задач по призыву и поставкам мобилизационных ресурсов руководящим составом Киевского ОИК;

военный комиссар Львовского ОИК был отстранен от выполнения служебных обязанностей;

привлечены к ответственности военные комиссары Сумского и Харьковского ОИК, Сумского ОГВК, Херсонского ОГВК, Горностаевского РВК, Голопристанского РВК.

Завершается служебное расследование в отношении руководящего состава Новоград-Волынского объединенного городского военного комиссариата.

С целью снятия социального напряжения в обществе относительно проведения частичной мобилизации разработан Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения проведения мобилизации» - принятый Верховной Радой Украины 27.03.14 № 1169-VII и Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационным вопросам во время проведения мобилизации» - принятый Верховной Радой Украины 20.05.2014 № 1275-VII (который с 07.06.2014 года вступил в силу). Указанными законами учтены проблемные вопросы социального, финансового и правового характера в отношении военнообязанных, призванных на военную службу (урегулированы вопросы денежного содержания и пенсионного обеспечения, предпринимательской деятельности и сохранение рабочих мест за призванными за мобилизацией гражданами, распространение на них всего комплекса гарантий социальной и правовой защиты, установленных законодательством для военнослужащих).

Военными комиссариатами и военными командованиями проводятся мероприятия по разъяснительной работы с семьями военнослужащих, призванных на военную службу. На настоящее время проведено около 50 тыс. мероприятий разъяснительной работы вместе с местными органами власти и семьями военнослужащих и проводятся меры по оказанию необходимой помощи семьям в решении проблемных вопросов.