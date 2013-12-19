Вооруженные силы не участвуют в политических акциях - пресс-служба
08:52, 19 декабря 2013Армия
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Управление прессы и информации Министерства обороны Украины в очередной раз уполномочено заявить по поводу сообщений об участии военнослужащих Вооруженных Сил Украины в политических акциях
Части и подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают в плановом режиме выполнять учебно-боевые задачи. Никаких внеплановых учений или практических занятий не проводится. В том числе – по тыловому обеспечению.
Все подразделения и части находятся в местах постоянной дислокации. Ни один из них не привлекался к участию или поддержке политических акций.
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