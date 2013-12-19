Вооруженные силы не участвуют в политических акциях - пресс-служба

Части и подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают в плановом режиме выполнять учебно-боевые задачи. Никаких внеплановых учений или практических занятий не проводится. В том числе – по тыловому обеспечению.

Все подразделения и части находятся в местах постоянной дислокации. Ни один из них не привлекался к участию или поддержке политических акций.