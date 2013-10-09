Командующий украинским флотом и начальник Генштаба Италии обсудили военное сотрудничество

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин и начальник Генерального штаба обороны Итальянской Республики адмирал Луиджи Бинелли Мантелли обсудили актуальные вопросы безопасности, определили дальнейшие направления и эффективные формы военного сотрудничества. В переговорах также приняли участие атташе по вопросам обороны при Посольстве Итальянской Республики полковник Амадео Санторо, представители Генерального штаба обороны Итальянской Республики и Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Достопочтенных гостей ознакомили с состоянием и перспективами реформирования и развития Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, рассказали об участии украинского флота в операциях по поддержанию мира и безопасности.

По окончании переговоров адмирал Юрий Ильин и адмирал Луиджи Бинелли Мантелли обменялись протокольными сувенирами. В день официальной встречи иностранные высокопоставленные должностные лица вместе с представителями командования ВМС ВС Украины приняли участие в Церемонии возложения венков и цветов к памятнику солдатам Сардинского Королевства, что в Балаклавский долине под Севастополем.

Также гости посетили с экскурсией музей Военно-Морских Сил Украины в Военно-историческом комплексе «Михайловская батарея».