Военнослужащие Вооруженных Сил Украины гордятся подвигом ветеранов ВОВ

В Запорожье накануне празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась военно-патриотическая акция "Уважаем, помним, гордимся!" В рамках мероприятия на базе областного военного комиссариата состоялся круглый стол "Никто не забыт, ничто не забыто!". Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.

Своими воспоминаниями с присутствующими о годах военного лихолетья, о пути победителей, военных буднях и событиях, которые остались в памяти на всю жизнь, поделились ветераны войны Герой Советского Союза, летчик-штурмовик генерал-майор в отставке Петр Рубанов, полковники в отставке Владимир Волобуев и Виктор Варвашеня.

Ветеранам войны были вручены Почетные грамоты и цветы от начальника Запорожского гарнизона.

Торжества по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Запорожье начались с торжественного митинга возле архитектурно-мемориального комплекса "Переправа". В мероприятии приняли участие представители местной власти и религиозных организаций, военнослужащие местного гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и гости города.

Выступая перед собравшимися, запорожский городской голова Александр Син призвал всех присутствующих помнить о подвиге наших воинов-освободителей, уважать тех, кто среди нас.

После минуты молчания руководство области и города вместе с ветеранами войны, представителями общественных организаций, ученической и студенческой молодежи, воинами Запорожского гарнизона возложили венки, гирлянды и букеты цветов к мемориалу погибших воинов. После торжественной части состоялся праздничный концерт, организованный творческими коллективами Запорожья.

Для всех ветеранов была организована полевая кухня с вкусной солдатской кашей.

А в Виннице по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были открыты мемориальные доски Героям Советского Союза генерал-майору авиации Сыщикову Николаю Сергеевичу и первому военному коменданту города Винница подполковнику Брую Федору Филипповичу.

В торжественной церемонии открытия приняли участие военнослужащие Винницкого гарнизона, руководители органов местного самоуправления, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, представители общественных и образовательных организаций.

Стоит отметить, что мемориальные плиты установлены на фасадах домов, где в свое время жили Герои Советского Союза. Теперь эти дома войдут в экскурсионные маршруты Винницы.

На Буковине по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне торжества начались автопробегом под лозунгом "Слава победителям в Великой Отечественной войне". Автопробег организован Черновицкой областной организацией Общества содействия обороне Украины стартовал на Соборной площади г. Черновцы.

Под музыку военного оркестра 300-го отдельного механизированного полка к подножию памятника Победы, что на Соборной площади, были возложены венки. Присутствующие минутой молчания почтили тех, кто не дожил до этого дня.

Через несколько минут учащиеся водительских кружков районных и областного ОСОУ заняли места в учебных автомобилях. Машины под управлением девушек и парней, в сопровождении патрульных машин дорожно-патрульной службы МВД Украины, отправились по маршрутам в городах и селах Черновицкой области.

На Харьковщине, накануне 68-летия со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, тоже состоялся ряд торжественных мероприятий.

Так, в 9-м гарнизонном Доме офицеров был проведен праздничный отчет-концерт, посвященный дню Победы, с участием творческих коллективов военного учреждения. Свой музыкальный подарок для военнослужащих и членов их семей, а также ветеранским организациям подготовили юные артисты по разным творческим и прикладным направлениям.

Поразила своим масштабом концертная программа "Нашим освободителям посвящается", которую работники 9-го Гарнизонного дома офицеров подготовили совместно со структурами культуры Харьковского городского совета. Свои музыкальные поздравления ветеранам дарили и вокальные ансамбли "Форсаж" и "Экипаж" Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, курсанты и музыканты военно-учебных заведений Харьковского гарнизона, а также художники из разных творческих коллективов Слобожанщины.

Изюминкой праздника стало выступление Хора ветеранов Великой Отечественной войны, художественным руководителем которого является Елена Жилкина.

9 мая в Харькове в честь Дня Победы торжественным маршем пройдут лучшие военнослужащие Харьковского гарнизона, а также курсанты Академии ВМС имени Петра Нахимова и Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Военнослужащие этого гарнизона также приняли участие и в международной конференции, которая состоялась в помещении Национального университета имени Ивана Каразина и была посвящена освобождению Левобережной Украины. На конференции присутствовали ветераны из разных уголков Украины, России и Беларуси. Следует отметить, что большинство из них принимали непосредственное участие в освобождении левобережной Украины. Также были привлечены к проведению мероприятия и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и Национального университета "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого".

В Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба накануне 68-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся легкоатлетический кросс, посвященный этой знаменательной дате. Мероприятие проходило на "лыжной базе города Харькова", что в Лесопарке, с привлечением постоянного состава университета и членов их семей. Исполняющий обязанности начальника университета летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев, который организовал и провел соревнования, тоже принял участие в легкоатлетическом кроссе.

После завершения мероприятия полковник Андрей Алимпиев поздравил победителей и наградил их сувенирами и грамотами.

На Львовщине, накануне 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в помещении Львовского драматического театра имени Леси Украинки состоялось торжественное собрание членов областной организации ветеранов Украины. В мероприятии приняли участие заслуженные ветераны войны и труда районов Львова, члены областной организации ветеранов Украины, представители органов государственной власти и местного самоуправления, временно исполняющий обязанности первого заместителя командующего Западного оперативного командования полковник Григорий Антонов, начальник группы по воспитательной и социально-психологической работы управления Западного ОК подполковник Богдан Степан, учащиеся учебных заведений, военнослужащие гарнизона.

Вначале мероприятия почетный председатель областной организации ветеранов Украины Герой Социалистического труда, участник боевых действий Тимофей Маханёк призвал присутствующих почтить минутой молчания боевых побратимов, погибших в боях Великой Отечественной войны.

В завершение собрания состоялся праздничный концерт, в ходе которого ветеранов поздравили ученический художественный коллектив специализированной средней школы № 45, хор ветеранов войны и труда «Ветеран» под руководством участника боевых действий в Афганистане Анатолия Суся 58-го Дома офицеров и военные музыканты Академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.