Украинская армия к концу 2013 года перейдет на новые образцы обмундирования

«Сегодня в некоторых воинских частях механизированных войск и специального назначения проходят испытания новых образцов обмундирования. Оно принципиально отличается от того, которое имеем сейчас », об этом сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана во Львове во время брифинга для представителей средств массовой информации.

Он, в частности, вспомнил известную пословицу, что человека встречают по одежке, а провожают по уму. По его убеждению, оно очень важно сейчас для Вооруженных Сил Украины, прежде всего, с точки зрения отношения общества к армии. В этом вопросе есть определенные проблемы и их решения - неотложное.

«Предполагается, что вскоре один из курсантских взводов Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного переоденут в новую форму одежды. Через некоторое время они поделятся впечатлениями от этого обмундирования. Для нас важно получить все замечания относительно его качества », - отметил генерал-полковник Владимир Замана.

При этом он добавил, что все материалы, которые использовались в изготовлении новых образцов военной формы одежды, украинского происхождения и высокого качества. Это обмундирование будет примерно в полтора раза дороже предыдущей, но учитывая, что она более качественная, - увеличатся сроки ее ношения. Поэтому за счет этого затраты на новую форму сравняются с затратами на форму старого образца.

«Сейчас рассматривается вопрос об отказе от выдачи обмундирования со складов и перехода к следующим принципам: человек, впервые пришла в армию получает полный комплект обмундирования. В дальнейшем военнослужащему выплачиваться определенная денежная компенсация, благодаря которой, по необходимости, он сможет приобрести в специализированном магазине те или иные предметы обмундирования. Мы планируем приступить к выдаче новой формы одежды в июне, а до конца текущего года обеспечить ею весь личный состав боевых частей », - резюмировал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана.